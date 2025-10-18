ผ้าเหลืองฉาวอีก!พระเมาเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 175 ขับกระบะปาดหน้า-ชนรถนักท่องเที่ยว

เพชรบูรณ์ - ผ้าเหลืองฉาวอีก-อ้างดื่มมาเล็กน้อย..พระเมาแอลกอฮอล์พุ่งระดับ 175 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขับกระบะปาดหน้า-ชนรถนักท่องเที่ยวชาวปราจีนกำลังขึ้นภูทับเบิก โชคดีไม่มีคนเจ็บ
วันนี้(18 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติรถเฉี่ยวชนกันที่ บริเวณหน้าวัดหน้าวัดศรีเทพ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ กู้ภัยกกไทร พ่งไล้ 20 ศรีเทพ เข้าตรวจสอบช่วยเหลือ
เมื่อเดินทางไปถึง พบรถกระบะ ยี่ห้อ Isuzu ทะเบียน 1ฌ 8650 กทม. เฉี่ยวชนกับรถ suv ซึ่งเป็นรถของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดปราจีนบุรี ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวภูทับเบิก ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
นอกจากนี้ยังพบว่าคนขับรถ Isuzu เป็นพระลูกวัดห้วยทรายทอง อ.ศรีเทพ จ.เพรชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาสุรา สอบถามก็ยอมรับว่าดื่มมาเล็กน้อยไม่มาก ส่วนสาเหตุที่ต้องขับรถ เนื่องจากว่าเจ้าของรถเมามากขับรถไม่ไหว จึงมาขับแทนเพื่อที่จะกลับวัด
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถคันที่พระขับวิ่งอยู่ช่องซ้าย ส่วนรถของนักท่องเที่ยวอยู่ช่องขวา จู่ๆ รถคันที่พระขับก็ได้ขับปาดขึ้นมาเลนขวาจนไปเฉี่ยวชนกับรถของนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่จึงให้พระรูปดังกล่าวเป่าวัดแอลกอฮอล์ พบปริมาณแอลกอฮอล์ 175 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป