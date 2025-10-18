จันทบุรี -เริ่มแล้ว เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” โรงเจสองแห่งพร้อมใจแจกอาหารเจฟรี 10 วันๆละ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 29 ต.ค.นี้คาดมีประชาชน-นทท.เข้าร่วมกว่าหมื่นคนต่อวัน
เมื่อเวลา 11.19น.วันนี้ ( 18 ต.ค.) จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญ “ตะเกียงเทพยดาฟ้าดิน” ขึ้นสู่เสามังกร ณ โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน เพื่อประกาศเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 29 ต.ค.นี้ รวมระยะเวลา 10 วันเต็ม
โดยในปีนี้จัดพร้อมกัน 2 แห่งใหญ่คือ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว (วัดเขตร์นาบุญญาราม) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 138 และโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 ภายใต้สโลแกน “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมละเว้นการฆ่าสัตว์ สร้างจิตเมตตา ทำความดี และรักษาศีล
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทั้งนี้แม้ จ.จันทบุรี จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและชายแดนในช่วงที่ผ่านมา แต่บรรยากาศการจัดงานก็ยังเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าร่วมทำบุญและร่วมพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ได้ร่วมกับโรงเจทั้งสองแห่งจัดขบวนแห่รับเทพเจ้า พิธีกรรมตามความเชื่อ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเทศกาล รวมถึง การแจกอาหารเจฟรีวันละ 3 มื้อ ตลอด 10 วัน รวมกว่า 30 มื้อบุญ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสร้างกุศลร่วมกัน
สำหรับพิธีสำคัญประจำปีนี้ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตะเกียงฟ้าดินขึ้นยอดเสามังกร, พิธีเปิดธงอัคคีและเชิญคณะเทพเจ้าลงประทับ ,ขบวนแห่อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่, พิธีสวดมหาสันตธัมมจักร และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ปัดเคราะห์ใหญ่ส่งท้ายงาน
ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าโรงเจทั้งสองแห่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีร้านค้าอาหารเจและสินค้ามงคล เปิดให้บริการกันแล้วอย่างคึกคัก และคาดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคนต่อวัน สะท้อนศรัทธาที่มั่นคงของชาวจันทบุรีที่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจมายาวนานกว่า 100 ปี