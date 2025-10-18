xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี -​เริ่มแล้ว เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี ​2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” โรงเจสองแห่งพร้อมใจแจกอาหารเจฟรี 10 วันๆละ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 29 ต.ค.นี้​คาดมีประชาชน-นทท.เข้าร่วมกว่าหมื่นคนต่อวัน

เมื่อเวลา 11.19น.วันนี้ ( 18 ต.ค.) จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญ “ตะเกียงเทพยดาฟ้าดิน” ขึ้นสู่เสามังกร ณ โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน เพื่อประกาศเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 29 ต.ค.นี้ รวมระยะเวลา 10 วันเต็ม

โดยในปีนี้จัดพร้อมกัน 2 แห่งใหญ่คือ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว (วัดเขตร์นาบุญญาราม) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 138 และโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 ภายใต้สโลแกน “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมละเว้นการฆ่าสัตว์ สร้างจิตเมตตา ทำความดี และรักษาศีล

 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้แม้ จ.จันทบุรี จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและชายแดนในช่วงที่ผ่านมา แต่บรรยากาศการจัดงานก็ยังเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าร่วมทำบุญและร่วมพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ได้ร่วมกับโรงเจทั้งสองแห่งจัดขบวนแห่รับเทพเจ้า พิธีกรรมตามความเชื่อ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเทศกาล รวมถึง การแจกอาหารเจฟรีวันละ 3 มื้อ ตลอด 10 วัน รวมกว่า 30 มื้อบุญ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสร้างกุศลร่วมกัน​


สำหรับพิธีสำคัญประจำปีนี้ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตะเกียงฟ้าดินขึ้นยอดเสามังกร, พิธีเปิดธงอัคคีและเชิญคณะเทพเจ้าลงประทับ ,ขบวนแห่อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่, พิธีสวดมหาสันตธัมมจักร และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ปัดเคราะห์ใหญ่ส่งท้ายงาน

ขณะที่บรรยากาศ​บริเวณหน้าโรงเจทั้งสองแห่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีร้านค้าอาหารเจและสินค้ามงคล เปิดให้บริการกันแล้วอย่างคึกคัก และคาดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคนต่อวัน สะท้อนศรัทธาที่มั่นคงของชาวจันทบุรีที่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจมายาวนานกว่า 100 ปี






เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
เริ่มแล้ว!! เทศกาลถือศีลกินเจจันทบุรี ปี 2568 “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น