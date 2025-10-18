เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำอีกรอบ 2,500 ลบ.ม./วินาที เตือนท้ายเขื่อนน้ำสูงขึ้นอีก 20-30 ซม. ชัยนาท–อยุธยา–อ่างทอง–สิงห์บุรี เสี่ยงท่วมซ้ำ

ชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกรอบ จาก 2,400 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังปริมาณน้ำเหนือไหลเพิ่มต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตร เตือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำใน 4 จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิด ด้านพื้นที่ อ.สรรพยา ที่เพิ่งน้ำลด กลับท่วมซ้ำรอบสอง
วันนี้ (18 ต.ค. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ที่ 2,839 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนจะไหลมาสมทบกับแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี อีก 125 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพิ่มเป็น 2,943 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท วัดได้ 16.89 เมตร (รทก.) สูงกว่าระดับเก็บกัก 39 เซนติเมตร ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบางพื้นที่ใน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
เพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 17.00 เมตร (รทก.) กรมชลประทานจึงแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จาก 2,400 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ช่วงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 20–30 เซนติเมตร
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำ ได้แก่ คลองโผงเผง และวัดไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา / ต.ลาดชิด และต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี / อ.เมืองสิงห์บุรี / อ.พรหมบุรี และวัดเสือข้าม จ.สิงห์บุรี ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น และติดตามประกาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากปริมาณน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นอีก อาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติม
ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่ก่อนหน้านี้น้ำเริ่มลดและถนนบางจุดแห้งแล้ว ขณะนี้กลับมาท่วมซ้ำอีกระลอก หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,300 เป็น 2,400 และล่าสุดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งบางจุด ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอีกครั้ง โดยเฉพาะที่ ต.โพนางดำออก ซึ่งทางเทศบาลประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูง และติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด