พลเมืองอาวุโสอุบลฯแถลงไม่เห็นด้วยย้ายผู้ว่าฯบ่อย 2 ปี 4 คน ทำให้การพัฒนาเมืองไม่ต่อเนื่อง

อุบลราชธานี-กลุ่มพลเมืองอาวุโสแถลงการณ์ร้องขอกระทรวงมหาดไทยอย่าย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยจนเกินไป
2 ปี มีการโยกย้ายถึง 4 คน ทำให้จังหวัดขาดโอกาสพัฒนาเมืองที่ต่อเนื่อง
ที่โรงแรมรีเจนท์ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มพลเมืองอาวุโสอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ประชุม ผงผ่าน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยครั้ง โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการย้ายผู้ว่าฯถึง 9 คน
ขณะที่ในช่วง 2 ปีหลังนี้ มีการย้ายผู้ว่าราชการถึง 4 คน ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งอายุสั้นที่สุดเพียง 14 วัน คือนายชำนาญ ชื่นตา เพิ่งถูกคำสั่งย้ายล่าสุด
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า การออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดจากรักหรือไม่รักผู้ว่าราชการท่านไหนเป็นการส่วนตัว แต่ที่คัดค้านเพราะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อย ๆ จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานี ขาดโอกาสในการพัฒนา
จนกระทั่งล่าสุด จ.อุบลราชธานีกลายเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวไปแล้ว เป็นรองแม้กระทั่งจังหวัดบุรีรัมย์ กลายเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนจำนวนมากที่สุดลำดับที่ 5 ของประเทศไทย และปี 2567 กลายเป็นจังหวัดติดอันดับที่ 10 ของจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่อปี (GRP per Capita) ต่ำที่สุดเป็นครั้งแรก
จึงอยากให้กระทรวงมหาดไทย ให้โอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดทำงางานจนครบวาระ หรืออย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดและมีความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล ให้จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาเป็น"เมืองหลัก"อีกครั้ง