แม่วอนช่วยตามหาลูกสาว หวั่นถูกหลอกข้ามประเทศ หลังส่งข้อความบอก “ถูกขังอยู่ในกัมพูชา”

ราชบุรี – แม่ใจสลายวอนหน่วยงานช่วยตามหาลูกสาววัย 31 ปี หลังหายตัวไปหลายวัน ก่อนส่งข้อความสุดท้ายมาว่า “ถูกขังอยู่ในเขมร โทรศัพท์ถูกยึด” คาดถูกหลอกไปทำงานต่างแดนผ่านแอปหางานออนไลน์
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นางสุรีย์พร กินนารี อายุ 55 ปี ชาวตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ว่าลูกสาวคือ นางสาวกรกนก ทองดอนเหมือน อายุ 31 ปี หายตัวไปหลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามคำชักชวนของเพื่อนที่รู้จักผ่านแอปหางานออนไลน์
นางสุรีย์พร เล่าทั้งน้ำตาว่า ลูกสาวเคยทำงานร้านค้าปลีก ก่อนจะลาออกและกลับมาอยู่บ้าน จนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ลูกบอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพฯ โดยมีเพื่อนชื่อ “ปิ่น” แนะนำงานผ่านคนชื่อ “แซม” ซึ่งอ้างว่าเป็นแอดมินเพจหางาน และจะมีรถมารับไปทำงาน
โดยช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม ลูกสาวขอให้ตนไปส่งที่ท่ารถ บอกเพียงว่าจะไปทำงานแต่ยังไม่รู้รายละเอียด ระหว่างทางยังส่งคลิปมาบอกว่าถึงหมอชิตแล้ว ก่อนต่อมาข้อความแจ้งว่าจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี และเวลาประมาณตี 4 ได้ส่งมาว่า “กำลังขึ้นเรือ” จากนั้นก็ขาดการติดต่อ
กระทั่งค่ำวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อนคนหนึ่งแจ้งมาว่า “พี่ดรีม (ชื่อเล่นลูกสาว) น่าจะถูกพาไปกัมพูชา ผ่านทางท่าเรือผักกาด จังหวัดตราด” ทำให้แม่เริ่มมั่นใจว่าลูกสาวตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
ต่อมาในช่วงดึก ลูกสาวได้ใช้เฟซบุ๊กของชายชื่อ “กอล์ฟ” ติดต่อกลับมาเพียงสั้น ๆ ว่า “ถูกขังอยู่ มีคนไทยหลายสิบคนถูกขังด้วย โทรศัพท์ถูกยึด ทุกคนถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งของนายจ้าง หากไม่ดื้อจะไม่ถูกทำร้าย” จากนั้นก็ขาดการติดต่ออีกครั้ง
นางสุรีย์พร กล่าวทั้งน้ำตาว่า “ตอนนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร นอนไม่หลับเลย คิดถึงลูกมาก กลัวว่าจะเป็นอันตราย” พร้อมเผยว่าก่อนเดินทางลูกสาวเพิ่งไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเกรงว่าอาจถูกใช้เป็น “บัญชีม้า” โดยไม่รู้ตัว
แม่ผู้เสียใจยังฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่หางานผ่านเพจหรือแอปออนไลน์ ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ เพราะไม่มีงานใดที่ให้ค่าตอบแทนสูงโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด
เบื้องต้น นางสุรีย์พร เตรียมเข้าแจ้งความที่ สภ.โพธาราม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวลูกสาวกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด