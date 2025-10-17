พายุถล่มอยุธยา! ต้นจามจุรีอายุกว่า 50 ปี โค่นทับโรงจอดรถ สภ.วังน้อย พังยับ 12 คัน เด็ก 8 ขวบติดในรถรอดหวุดหวิด

พระนครศรีอยุธยา - ลมพายุฝนกระหน่ำอยุธยา “ต้นจามจุรียักษ์” อายุกว่า 50 ปี โค่นทับโรงจอดรถหน้าโรงพักวังน้อย รถตำรวจ–ของกลางคดียาบ้าเสียหายรวม 12 คัน เด็กหญิงวัย 8 ขวบติดอยู่ในรถ ขณะพ่อเข้าไปทำเรื่องประกัน รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
วันนี้ ( 17 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดลมพายุฝนพัดแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณ โรงจอดรถตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย เกิดเหตุ ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ อายุกว่า 50 ปี หักโค่นล้มทับโรงจอดรถ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายรวม 12 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถของข้าราชการตำรวจ และรถยนต์ของกลางคดียาบ้า 2 ล้านเม็ด จำนวน 1 คัน
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่างเทศบาลเมืองลำตาเสา ได้ประสานนำรถเครนเข้ายกโครงหลังคาโรงจอดออก พร้อมเร่งตัดกิ่งไม้เพื่อช่วยนำรถออกและสำรวจความเสียหาย
นางสาวภาวินี นิลสาริกา อายุ 56 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้ย้ายรถเข้ามาจอดในฝั่งที่ต้นไม้ล้มทับ หลังมีลมแรงและฝนตกหนัก เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนั่น ไม่นานต้นจามจุรีก็หักล้มลงมาทับโรงจอดรถเสียงดังสนั่น
ด้านนายภัทรธรรม อาร้อน อายุ 31 ปี ตัวแทนบริษัทประกันภัย เผยว่า ก่อนเกิดเหตุยังมีแดดแรง จึงให้ลูกสาววัย 8 ขวบรออยู่ในรถ ระหว่างเข้าไปทำเรื่องเคลมประกันให้ลูกค้า แต่ไม่นานพายุฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง ก่อนต้นไม้จะโค่นล้มลงมาทับหลังคาโรงจอด
“ตอนนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีเด็กอยู่ในรถ เพราะลูกสาวร้องเสียงดัง ผมรีบวิ่งเข้าไปอุ้มลูกออกมาได้ทัน โชคดีมากที่ไม่เป็นอะไร เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะไม่รู้ว่ามันจะล้มลงมาตอนไหน” นายภัทรธรรมกล่าว
นางสาวชลธิชา ศิลาเจริญธนกิจ กำนันตำบลลำตาเสา เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุได้รีบประสานเทศบาลเมืองลำตาเสาและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ พร้อมนำรถเครนเข้ามายกโครงหลังคาออก เบื้องต้นมีรถยนต์เสียหายรวม 12 คัน โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว