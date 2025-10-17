บุกทลายคลินิกตรวจโรคเถื่อนบางละมุง รวบหมอ-ผู้ช่วยเก๋ เจ้าของอ้างขาดทุนไม่มีเงินจ้างหมอเต็มเวลา

ศูนย์ข่าวศรีราชา -สืบภาค 2 ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกทลายคลินิกตรวจโรคเถื่อนซอยชัยพฤกษ์ 2 อ.บางละมุง ทำผิดซ้ำซาก รวบหมอ- ผู้ช่วยเก๋ขณะกำลังตรวจรักษาโรคประชาชน ด้านเจ้าคลินิก อ้างขาดทุนจนไม่มีเงินจ้างหมอเต็มเวลา
เมื่อเวลา 14.15 น. วันนี้ (17 ต.ค. ) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.เทียนชัย
เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2 นำกำลังตำรวจสืบสวน ภาค2 สนธิกำลังร่วม นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) เข้าตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในซอยชัยพฤกษ์ 2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังได้รับการร้องเรียนว่า คลินิกดังกล่าวซึ่งเปิดให้บริการในลักษณะคลินิกรักษาโรคทั่วไป แต่กลับไม่มีหมอให้การรักษาโดยตรง
โดยพบมีการใช้อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น2 คูหาเปิดคลีนิกเวชกรรม (รักษาโรคทั่วไป) ซึ่งคูหาแรกเปิดด้านหน้าเป็นเคาท์เตอร์
ลงทะเบียนทำประวัติ และจุดรับยา ด้านในมีห้องตรวจโรค2 ห้อง ด้านในสุดเป็นห้องพยาบาลพักฟื้น1 ห้อง โดยมีผู้ป่วยมารอรักษาโรคจำนวนหลายราย ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารภายในคลินิกพบว่ามีการแขวนป้ายใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสาขาเวชกรรม แต่กลับไม่สามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวมาแสดงได้ ส่วนคูหา 2 เปิดให้บริการร้านนวดแผนไทย
และยังพบ น.ส.ปนัญญา อายุ44 ปี ซึ่งทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วย แต่เมื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมอ กลับไม่สามารถนำมาแสดงได้เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมไว้พร้อมผู้ช่วยแพทย์อีกหนึ่งรายคือ นายวรธน อายุ48 ปี ซึ่งทำหน้าที่ทำประวัติคนไข้
นอกจากนี้ยังควบคุมตัว น.ส.วริยา อายุ52 ปีที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของคลินิก และให้การกับตำรวจว่าเพิ่งเข้าเซ้งกิจการดังกล่าวเมื่อเดือน ม.ค.2568 ที่ผ่านมา พร้อมอ้างว่าจะมีหมอมาประจำการในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. -21.00 น. ของทุกวัน แต่เนื่องจากปัจจุบันคลินิกอยู่ในสภาวะขาดทุนจึงไม่สามารถว่าจ้างหมออยู่ประจำคลินิกได้เต็มช่วงเวลา และยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าหลักแสนบาทต่อเดือน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง3 คนไปสอบสวนต่อ ที่ สภ.หนองปรือ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคลินิกแห่งนี้เคยถูกจับกุมมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ผ่านมา ซึ่งเจ้าของคลินิกเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ แต่กลับไม่เข็ดหลาบ หวนกลับมาลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนอีกครั้ง
“ คลินิกนี้ถือว่าอันตรายมากเนื่องจากบุคคลที่ให้การรักษาโรคผู้ป่วย รวมถึงฉีดยา เจาะเลือด และเจาะสายน้ำเกลือไม่ใช่หมอ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าดูพฤติกรรมมานานหลายเดือนจนทราบแน่ชัดว่ามีการลักลอบกระทำผิดจริง จึงประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตรวจสอบและจับกุม และเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาหนักเกี่ยวกับพ.ร.บ.เปิดสถานพยาบาล และข้อหา ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ต่อไป” เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าว ..