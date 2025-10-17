“ชาวชัยนาทแห่ต้อนรับ ‘แม่ทัพกุ้ง’ บรรยายพิเศษ ‘เด็กไทย ใฝ่ดี ชัยนาทโมเดล’ จุดประกายเยาวชนรักชาติ-เทิดสถาบัน”

ชัยนาท - บรรยากาศอบอุ่นที่ชัยนาท ครู นักเรียน และประชาชนแห่ต้อนรับ “พลโท บุญสิน พาดกลาง” หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมเวทีปาฐกถาในโครงการ “เด็กไทย ใฝ่ดี ชัยนาทโมเดล” พร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติ ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
วันนี้ (17 ต.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี–ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เด็กไทย ใฝ่ดี ชัยนาทโมเดล” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน ทั้งครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ขึ้นปาฐกถาพิเศษ และมีการบรรยายพิเศษจาก แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ พลโท บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี–ชัยนาท กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ และเป็นพลเมืองดีตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
บรรยากาศช่วง “ไฮไลท์” ของงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก เมื่อ “แม่ทัพกุ้ง” เดินทางถึงสถานที่จัดงานด้วยเฮลิคอปเตอร์ ท่ามกลางการต้อนรับของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนที่มอบดอกไม้ กอด หอมแก้ม และขอถ่ายรูปอย่างเนืองแน่น ก่อนขึ้นเวทีบรรยายในหัวข้อ “รักชาติ ศรัทธา สถาบัน”
พลโท บุญสิน กล่าวตอนหนึ่งว่า “บรรพบุรุษคิดดีแล้ว ว่าประเทศไทยของเราควรมีธงชาติสามสีนี้เป็นสัญลักษณ์… ถ้าไม่มีบรรพบุรุษและสถาบันพระมหากษัตริย์ เราคงไม่มีวันนี้ อยากให้ทุกคนร้องเพลงชาติไทยดังๆ เพื่อให้บรรพบุรุษและทหารหาญที่เสียสละได้ยิน เพราะวันนี้เรามีชาติ มีแผ่นดินของเราเอง”
พร้อมย้ำถึงศักดิ์ศรีของทหารไทยว่า “แม่ทัพไม่ได้เก่งอะไร เพียงแต่อยู่ในจุดที่ต้องทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ และหวังว่าน้องๆ ที่อยู่ข้างหลังจะทำหน้าที่ปกป้องชาติไทยอย่างเต็มที่เช่นกัน”
ในช่วงถาม–ตอบ มีนักศึกษาวิชาทหารหญิงถามว่า “ทหารจะทำอย่างไรเพื่อสร้างความศรัทธาให้ประชาชน โดยไม่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการเมือง”
พลโท บุญสิน ตอบว่า “อยู่ที่ตัวบุคคล ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอนเอียงฝ่ายใด ทหารทุกคนก็มีนักการเมืองในหัวใจ แต่ต้องรู้หน้าที่ของตน ใช้สิทธิ์ด้วยสติและเหตุผล เลือกคนดีตามความเชื่อของตนเอง”
แม่ทัพกุ้งปิดท้ายด้วยการฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้เป็นคนมีสติ มีเหตุผล และภาคภูมิใจในความเป็นไทย