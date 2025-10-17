เปิดใจ 2 ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 โค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตา!

กาญจนบุรี – โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 คึกคัก! “พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช” จากพรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 และ “น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์” หรือน้องดรีม จากพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 เดินหน้าหาเสียงเข้มข้นทั้งภาคสนามและออนไลน์ ต่างเปิดใจพร้อมสู้เพื่อเป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน ก่อนรู้ผลชี้ชะตาอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครจาก 2 พรรคการเมืองหลัก ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (น้องดรีม) พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (บิ๊กเลน) พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2
โดยจะเปิดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. ซึ่งคาดว่าหลังปิดหีบไม่เกิน 20.00 น. จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่ กกต. ตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 61% จากผู้มีสิทธิ 133,310 คน รวม 254 หน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้งสองพรรคยังคงเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนตั้งแต่เช้าจรดค่ำ พร้อมปรับกลยุทธ์หาเสียงผ่านโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการโพสต์คลิปวิดีโอแนะนำตัวและแนวนโยบายในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกช่วงวัย
พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 เปิดเผยว่า ตลอดการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งมันสำปะหลัง ข้าว อ้อย และวัว ซึ่งต้องเร่งแก้ไขโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรในแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง ลดต้นทุน และขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม
“ผมอยากเห็นเกษตรกรรวมตัวกัน เช่น กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง กลุ่มชาวนา กลุ่มผู้เลี้ยงวัว เพื่อรวมพลังต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งช่วยกันซื้อปุ๋ยเป็นตัน แทนการซื้อปลีกเพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุด เมื่อมีอำนาจต่อรอง ก็อยู่ได้ทั้งเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง” พล.อ.ชินวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ ยังย้ำว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลที่มีเอกภาพ จะสามารถแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเจรจาการค้าระดับนานาชาติและการหาตลาดส่งออก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 กล่าวว่า การลงสมัครครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเป็น ส.ส.ช่วงสั้น ๆ แต่ตั้งใจทำงานการเมืองระยะยาว เพื่อพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน
“ดรีมไม่ได้มาเล่นการเมือง แต่มาทำการเมืองเพื่อประชาชน เพราะการเมืองอยู่ในทุกเรื่องของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าว ถนนหนทาง หรือปัญหาปากท้อง” เธอกล่าว
น้องดรีมเผยว่า เขตเลือกตั้งที่ 4 ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนสองเลนและลูกรัง อีกทั้งยังมีปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรและที่ดินทำกิน ซึ่งหากได้รับโอกาส จะเร่งผลักดันการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้และงานให้คนในพื้นที่ ลดการย้ายถิ่นแรงงาน
“ประสบการณ์ราชการที่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทย ทำให้ดรีมเข้าใจระบบและรู้วิธีขับเคลื่อนแผนงานเชิงนโยบายได้จริง ดรีมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อนสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน” เธอกล่าวทิ้งท้าย