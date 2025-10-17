พบซากกะโหลกค่าง 11 หัวกลางป่าแก่งกระจาน หัวหน้าอุทยานฯ ลั่นเอาผิดผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด

เพชรบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตรวจพบซากกะโหลกค่างกว่า 10 หัว พร้อมปลอกกระสุนและกับดักสัตว์ป่ากลางป่ามรดกโลก หลังเปิดปฏิบัติการ “ปกป้องป่า” ตรวจเข้มทั่วพื้นที่ หัวหน้าอุทยานฯ ยืนยันตามล่าต้นตอผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
วันนี้( 17 ต.ค.) นายอรรถพล เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ เปิดปฏิบัติการ “ปกป้องป่า” ช่วงวันที่ 10–16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจัดกำลัง 6 ชุด ออกลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญรอบผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน
ผลการลาดตระเวน พบการลักลอบล่าสัตว์ป่าในหลายจุด โดยตรวจพบ ซากกะโหลกค่างจำนวน 11 หัว กะโหลกสัตว์ใหญ่ 1 หัว ปลอกกระสุนปืนลูกซองหลายปลอก ปางพักพราน และบ่วงดักสัตว์จำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผล
นายอรรถพล เผยว่า เจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บกู้อุปกรณ์กับดักและวัตถุพยานทั้งหมดออกจากพื้นที่ พร้อมเร่งสืบหาตัวผู้ลักลอบล่าสัตว์มาดำเนินคดี โดยย้ำว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานฯ
“ผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกที่มีคุณค่าทางธรรมชาติสูงสุด เราจะไม่ยอมให้กลุ่มบุคคลใดมาทำลาย หรือพรากชีวิตสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่านี้อีก” หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวย้ำ