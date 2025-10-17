ดักจับกระบะเชียงรายขนยา คู่หูคนเชียงรายกับชาวพม่ายังวิ่งหนีต่อหน้าต่อตา ตร.สบปราบ

ลำปาง - ตำรวจสบปราบ ดักสกัดกระบะเป้าหมายต้องสงสัยตามเบาะแสสายข่าว..เจอคู่หูคนเชียงรายกับชาวเมียนมา พอ จนท.ขอค้นกลับพากันวิ่งหนีต่อหน้าต่อตา ตร.ตามรวบได้ 1 แต่ชาวพม่าหนีไปได้ ยึดยาบ้าได้อีก 2 แสนเม็ด
ร.ต.ท.เฉลิมชัย เทพอุด รอง สว.(ป.) สภ.สบปราบ หัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ ลำปาง ได้รับแจ้งจากสายข่าวกลางดึกคืนที่ผ่านมา(16 ต.ค.)ว่าจะมีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจะผ่านเส้นทางสายลำปาง-ตาก(ขาล่อง) อ.สบปราบ จึงเฝ้าสังเกตอย่างเข้มงวด
กระทั่งพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน จ.เชียงราย ขับเข้ามายังด่านตรวจ เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ พบนายลา หู่ ชาวเมียนมา อายุประมาณ 25 ปี เป็นคนขับรถ และนายจีระศักดิ์ หรือ โตโย อายุ 33 ปี นั่งมาด้วย
เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นรถอย่างละเอียด แต่ระหว่างที่จนท.แสดงตัวกำลังเปิดแคปเพื่อตรวจค้น นายลาหู่ และ นายจีระศักดิ์ ถือโอกาสระหว่างลงจากรถวิ่งหนี จนท.จึงไล่ติดตามสามารถจับกุมตัวนายจีระศักดิ์ได้ทันควัน แต่นายลาหู่ ได้วิ่งหลบหนีไปได้ โดยถอดเสื้อแขนยาวสีแดง กระเป๋าสีน้ำตาล ทิ้งไว้บริเวณริมถนนให้ดูต่างหน้า
จนท.จึงได้ตรวจในรถพบยาบ้าประมาณ 200,000 เม็ดบรรจุในกระสอบ จึงได้ยึดไว้ ส่วนนายลาหู่ ที่หลบหนี จนท.จึงแจ้งให้ผู้นำท้องถิ่นประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อช่วยสอดส่องและติดตามตัว แต่ไม่พบ จึงจะติดตามทางสัญญาณโทรศัพท์ แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของนายลาหู่ ถูกทิ้งไว้ที่รถ จึงไม่สามารถติดตามตัวได้ โดยจะได้ออกหมายจับติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้น นายจีระศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายลาหู่ (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) สัญชาติเมียนมา ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงราย เพื่อจะไปส่งยังปลายทางที่จังหวัดตาก โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท แต่มาถูกจับกุมเสียก่อน