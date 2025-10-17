คนโคราชดวงสุดเฮง! ถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 รายๆละ 12 ล้าน กลายเป็นสองเศรษฐีใหม่รวย 24 ล้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คนโคราชดวงสุดเฮง ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ถึง 2 รายๆละ 12 ล้าน กลายเป็นสองเศรษฐีใหม่รวย 24 ล้าน
วันนี้ ( 17 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “แบน พีระพัฒน์ กุลสมบัติ” ได้โพสต์เรื่องราวของลุงกับป้าชาวโคราชที่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยในโพสต์ได้ระบุว่า “12ล้านอยู่พุดซาเด้อ แผงนี้จ้า ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ เจ้าของอนุญาตให้โพสต์ได้จ้า น้าสมน้าเพ็ญ” โดยในโพสต์นั้นเป็นภาพลุงสมกับป้าเพ็ญนั้นถือลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในมือขณะเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองนครราชสีมา และ ยังมีรูปลอตเตอรี่ที่อยู่บนแผงก่อนที่ลุงสมจะมาซื้อไป
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของลุงสมกับป้าเพ็ญที่ ตำบลพุทซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่าลุงสมกับป้าเพ็ญนั้นไม่อยู่ที่บ้าน สอบถามจากเพื่อนบ้านทราบว่าทั้ง 2 คน นั้นเดินทางไปกรุงเทพฯ คาดว่าน่าจะไปขึ้นเงินที่กองสลาก ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของแผงลอตเตอรี่ที่ลุงสมไปซื้อ
นายพีระพัฒน์ เจ้าของร้านลอตเตอรี่และเป็นเจ้าของโพสต์ ดังกล่าวเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่า เมื่อวานนี้(16 ต.ค.68) เวลาประมาณ 10.00 น.ทางลุงสมนั้นได้เดินมาซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านซึ่งลุงสมนั้นเป็นลูกค้าประจำของทางร้าน โดยตอนที่มาถึงร้านลุงสมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นงู ตนกับภรรยาเลยแนะนำลุงสมไปว่าการฝันเห็นงูนั้นให้ตีเป็นเลข 9 ลุงสมเลยเลือกดูลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผง แต่เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนการประกาศรางวัลทำให้ลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผงนั้นเหลือน้อย โดยเหลือใบที่มีเลข 9 นั้นเหลืออยู่ 3 ชุด ๆ ละ 2 ใบ ทางลุงสมจึงเหมาไปทั้งหมดก่อนที่จะถูกรางวัลที่ 1 รับเงินไปทั้งหมด 12 ล้านบาท
ขณะที่ทางด้านอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นั้นพบว่ามีผู้โชคดีเช่นกันที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 โดยผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 นั้นเป็นสาวจากอำเภอห้วยแถลง เป็นเจ้าหน้าที่ใน รพ.ห้วยแถลง ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 2 ใบรับเงินรางวัลไปอีก 12 ล้านบาท รวมทั้ง 2 ราย ทั้งหมด 24 ล้านบาท