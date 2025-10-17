ขอนแก่นจัดใหญ่ Beyond Education Expo 2025 เปิดโลกเทคโนโลยีการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-TCEB ผนึกกำลัง KICE – TIECA และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมการศึกษาลุ่มน้ำโขง
“Beyond Education Expo 2025” เปิดเวทีให้เยาวชน ครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
วันนี้( 17 ต.ค.) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น (KICE) นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “Beyond Education Expo 2025” (BEE 25) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) และพันธมิตรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “Innovating Education for the Future – นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 17–18 ต.ค.นี้
โดยมีหน่วยงานการศึกษาและเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 แห่งเข้าร่วทภายในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ Technology Pavilion: โชว์เทคโนโลยีการศึกษา AI, VR และแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริง , Trend & Innovation Hub: เวทีนำเสนอแนวโน้มและหลักสูตรแห่งอนาคต เช่น Gamification และ VR/AR , Regional Collaboration Space: เสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาค GMS , International Education Hub: บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศจากกว่า 10 ประเทศ , กิจกรรม Workshop และเวทีเสวนาพิเศษ พร้อมกิจกรรมทดสอบ IELTS ฟรี และการจับรางวัลสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคน” อันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะอนาคต ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นในฐานะ “เมืองศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้าน นางสาวปรียาพร สินฉลอง นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) ระบุว่า งาน Beyond Education Expo 2025 นับเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างหลายภาคส่วน ในการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TIECA มุ่งมั่นทำงานเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของไทย โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง โปร่งใส และการดูแลผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ เรามีความตั้งใจที่จะเป็น “สะพานเชื่อมโยง” ระหว่างเยาวชนไทยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้การเรียนรู้ก้าวข้ามพรมแดน และกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
งาน Beyond Education Expo 2025 จึงเป็นมากกว่างานนิทรรศการ เพราะที่นี่คือ “แพลตฟอร์มแห่งแรงบันดาลใจ” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการด้านการศึกษามาพบกัน แลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมกันออกแบบอนาคตของการเรียนรู้ในยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Innovative Learning for the Next Generation”
ขณะที่นายปรมัตถ์ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจสำนักงานและธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้บริหารศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ กล่าวเสริมว่า งาน “Beyond Education Expo 2025” ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงนวัตกรรมการศึกษา แต่เป็นการสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการ และภาครัฐได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกระดับคุณภาพคนไทยในอนาคต โดย“ซี.พี.แลนด์” ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของคนไทย ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างอาคารหรือโครงการ
แต่ยังตั้งใจสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” เพราะเชื่อมั่นว่า “การลงทุนในคน” คือหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในทุกมิติของสังคม การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า “การยกระดับการศึกษา” ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็น “ภารกิจร่วมกันของสังคม