“นฤมล” เล็งแก้หนี้ครู เพิ่มสวัสดิการและวิทยฐานะครูอาชีวศึกษา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“นฤมล” รมว.ศธ. ลงพื้นที่ขอนแก่น ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาลดภาระงานครู เพิ่มสวัสดิการครู และวิทยฐานะครูอาชีวศึกษา
วันนี้ (17 ต.ค.) ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีนายยศพล เวณุโกศล เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 4 และรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม,
นายอัษฎางค์ แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา, นายวัฒนาทช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายสมบัติ ชัยรัตน์ ผอ.สปท.1, นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน รวมทั้งผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน จากทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงฯได้เดินหน้าในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์กลาง, การเพิ่มรายได้ และเรื่องวิทยฐานะให้กับข้าราชการครู ซึ่งเราจะเดินหน้าเต็มที่ในวาระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยเฉพาะพรบ.เรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นร่างเดิมที่ดำเนินการมาแล้วซึ่งมั่นใจว่าจะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาได้ในเดือนตุลาคมนี้ รวมทั้งร่าง พรบ.สหกรณ์กลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภา ได้ในเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน
รัฐบาลเน้นหนักในนโยบายการศึกษา มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก โดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษา ที่มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นกำลังคนที่มีทักษะสมรรถนะสูง
"รัฐบาลและศธ.ได้เร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหนี้สินและภาระครู ดังนั้นจะต้องมองเรื่องรายได้เพิ่ม เพราะเมื่อรายได้เท่าเดิมจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร การเพิ่มสวัสดิการครู และการดูเรื่องวิทยฐานะที่เพิ่มขึ้น การประเมินครูอาชีวะ ก็ต้องเป็นครูอาชีวะเท่านั้น รวมทั้งเรื่องสวัดิการที่กำลังประสานขอรับการสนับสนนุจากสำนักงบประมาณ ในการพิจารณาตำแหน่งพนักงานราชการให้กับกระทรวง 16,700 อัตรา เมื่อได้มาแล้วจะปรับเกลี่ยอย่างไรจะหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงระยะเวลาทำงานตามที่รัฐบาลกำหนด และทุกเรื่องมีความคืบหน้า"นางนฤมล กล่าว
ตอนเป็นเด็ก ตนเป็นคนเดียวทีได้เรียนมหาวิทยาลัย ขณะที่พี่ๆเรียนอาชีวะทั้งหมด พี่ชายคนโตขณะนี้รับราชการที่กรมที่ดิน ดังนั้นจึงเข้าใจว่าการเรียนอาชีวะนั้นมีความสำคัญและความจำเป็นกับหน่วยงานต่างๆมากน้อยเพียงใด อย่างเช่นหน่วยงานสปก.ที่บอกว่ามีตำแหน่งช่างรังวัดและช่างสำรวจอยู่ในจำนวนที่จำกัด ซึ่งก็จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงศึกษาธิการว่า น้องๆที่เรียนช่างสำรวจหรือวิชาที่เกี่ยวข้องจะประสานการทำงานและเกิดความร่วมมืออย่างไร
คนที่เรียนอาชีวศึกษานอกจากจะเรียนดีแล้ว จะต้องมีงานทำด้วย จากการลงพื้นที่พบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด ทุกคนได้รับทราบถึงความตั้งใจที่รัฐบาลและคณะทำงานต้องการแก้ไข ปรับปรุงและรับฟังทุกเรื่องของบุคลากรในสังกัดและมีข้าราชการครูหลายท่านบอกว่าขอสนับสนุนตนเองและพรรคได้ทำงานต่อไป แต่ไปจำสับสนกับบางพรรคการเมือง ดังนั้นต่อไปนอกจากจะบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคกล้าธรรมด้วย เพราะทุกพื้นที่มีคณะทำงานและ ส.ส.ของพรรคกล้าธรรม มาร่วมทำงานร่วมกันแทบทุกคน