(คลิป)ฮือฮา ศิลปินโคราชปั้นรูปเหมือน“แม่ทัพกุ้ง” สวมชุดทหารของจริง เตรียมจัดแสดง“หอเกียรติยศบ้านศิลป์พบสุข”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ฮือฮาไม่ห่างหาย ศิลปินโคราชปั้นรูปเหมือน “แม่ทัพกุ้ง” พร้อมได้รับมอบเครื่องแบบทหารชุดสนามของจริง จาก “พล.ท.บุญสิน” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 มาส่วนใส่งานประติมากรรมเพิ่มความสมจริง เตรียมจัดแสดงไว้ ณ “หอเกียรติยศบ้านศิลป์พบสุข” พร้อมเหล่ารูปปั้นบุคคลชื่อดังทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนที่ร่วมรักษาอธิปไตยไทย
วันนี้ ( 17 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับ นายสนธยา อ่อนน่วม ศิลปินชาวโคราชเจ้าของ “บ้านศิลป์พบสุข” ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย นายสนธยา นั้นได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปั้นรูปเหมือนจริง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ที่ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเช่นเดียวกับการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง แต่เปลี่ยนมาเป็นไฟเบอร์กลาสแทนเพื่อความทนทานและเหมาะสมกับอากาศประเทศไทย
โดยผลงานประติมากรรมดังกล่าวนั้น มีความพิเศษที่นอกจากรายละเอียดต่างๆ ที่เสมือนจริงแล้ว ความสมจริงอีกอย่างคือเครื่องแบบที่สวมใส่นั้นเป็นเครื่องแบบจริงของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่สวมใส่เป็นประจำ รวมไปถึงเครื่องหมาย “ยุทธบดินทร์68” ซึ่งเป็นรหัสของแผนยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพไทยที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เพื่อตอบโต้การรุกล้ำอธิปไตยไทยจากกองกำลังกัมพูชาตามแนวชายแดน ที่ทางอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 มอบให้มาเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับประติมากรรมชิ้นนี้
นายสนธยา เปิดเผยว่า แรงบันดาลใจที่ทำผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมา สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ได้วาดภาพเหมือนสีน้ำมันขนาดเท่าตัวจริงมอบให้กับ “แม่ทัพกุ้ง” หลังจากเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นของขวัญ ซึ่งหลังจากแม่ทัพกุ้งเกษียณแล้วนั้นก็คงจะทำให้ประชาชนคิดถึงจึงได้เกิดความคิดในการสร้างประติมากรรม “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นเพื่อที่จะนำจัดแสดงที่ “บ้านศิลป์พบสุข” ที่ตนเตรียมเปิดเป็นอาร์ตแกลอรี่ในชื่อ “หอเกียรติยศบ้านศิลป์พบสุข”
โดยจะมีการนำประติมากรรมของบุคคลในหน่วยงานราชการ รวมไปถึงภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาอธิปไตยของไทย เริ่มต้นจากหน่วยงานของทหารอย่าง “แม่ทัพกุ้ง” ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 2 และเร็วๆ นี้เตรียมที่จะปั้นรูปเหมือน นักบิน เอฟ-16 ที่ขึ้นบินปฏิบัติการสู้รบชายแดนในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับในส่วนของภาคประชาชนก็จะมี คุณกัน จอมพลัง ,คุณบุ๋ม ปนัดดา และยังมีเจ๊เอ๋ ที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทัพ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ยังมีวีรสตรีที่เป็นเคารพของคนโคราช คือ ท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” รวมไปถึง นางสาวบุญเหลือ ที่ถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย