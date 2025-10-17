สกัดจับอีก 30คนชาวไทยลอบข้ามแดนไปทำงานเขมรทยอยเดินเท้ากลับประเทศต่อเนื่อง

สระแก้ว- แห่กลับไทย คนไทยลอบข้ามแดนไปทำงานฝั่งเขมรทยอยเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติกลับประเทศต่อเนื่อง ล่าสุดหน่วยงานชายแดนสระแก้ว สกัดจับได้อีก 30 คนบริเวณบ้านเนินสมบูรณ์อ.อรัญประเทศ สารภาพต้องการกลับมาหางานทำที่บ้านเกิด
วันนี้ (17 ต.ค.)กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1206) และเจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน.1 รอ.)ได้ร่วมกันควบคุมตัวชาวไทย 30 คนเป็นชาย 20 คน และหญิง 10 ขณะกำลังเดินเท้าลัดเลาะอยู่ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การควบคุมตัวดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณจุดตรวจอำเภอที่ 44 – 45 บ้านเนินสมบูรณ์ เพื่อสกัดดั้นการลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย หรือการก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
จากการตรวจสอบพบบุคคลทั้งหมดมีเอกสารแสดงตนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 24 คน ไม่มีเอกสารแสดงตนจำนวน 6 คน เบื้องต้นทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้เดินเท้าลักลอบข้ามมาจากประเทศกัมพูชา โดยใช้เส้นทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน เพื่อกลับเข้ามาหางานทำในฝั่งไทย
หลังก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปทำงานในฝั่งกัมพูชา และมีปัญหาด้านเอกสาร รวมทั้งไม่มีเงินค่าเดินทางกลับ
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปยังหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ คัดกรองโรค และบันทึกข้อมูล ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพาได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอดแนวชายแดน เนื่องจากยังคงมีแรงงานทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาพยายามลักลอบเข้า–ออกประเทศโดยผิดกฎหมายอย่าวต่อเนื่อง