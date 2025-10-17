ฉก.ไชยานุภาพยึดเรียบ! กระบะติดคอกขนยานรก 18 กระสอบ จอดใกล้แหล่งผลิตว้า

เชียงใหม่ - มทภ.3 นัดแถลงเย็นนี้..ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนยึดกระบะติดคอกเหล็ก จอดชายแดนเวียงแหงใกล้แหล่งผลิตยานรกฝั่งว้า คนขับเห็น จนท.รีบเผ่นแน่บกลางความมืด พบบรรทุกยาบ้าล้นคอก 18 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านเม็ด
วันนี้ (17 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังได้จำนวน 18 กระสอบ ภายในมีจำนวนยาบ้าเบื้องต้นประมาณ 4,000,000 เม็ด
หลังจากคืนที่ผ่านมา (16 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารได้จัดกำลังพลออกตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวและลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่หมู่บ้านห้วยหก หมู่ 5 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยเป็นยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีบรอนซ์เทา ติดคอกเหล็ก ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ จอดอยู่ในป่าริมชายแดนท่าทางมีพิรุธ
เมื่อเข้าไปตรวจสอบแต่พอคนขับเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีไปกับความมืด เจ้าหน้าที่จึงตรวจที่กระบะหลังรถพบบรรทุกกระสอบฟางบรรจุในถุงพลาสติกสีดำมาด้วยจำนวน 18 ใบ ภายในบรรจุห่อยาบ้าประทับตรา 999 สีน้ำเงินซึ่งระบุว่าเป็นของว้าใต้ จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง
และเตรียมนำไปแถลงข่าวที่ บก.นบ.ยส.35 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานซึ่งจะมีการแถลงจำนวนยาเสพติดและการขยายผลอื่นๆ ที่ชัดเจนต่อไป
สำหรับพื้นที่ อ.เวียงแหง ของไทยตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาแต่เป็นเขตปกครองของเขตปกครองพิเศษที่ 2 (สหรัฐว้า) โดยฝั่งตรงกันข้ามติดต่อกับ จ.แม่ฮ่องสอน เผชิญหน้ากับกองกำลังไทใหญ่ที่ดอยไตแลง โดยมีทั้งกองพลทหาร ฐานทหารตามจุดต่างๆ และเมื่อดูจากแผนที่ Google Maps จะเห็นทั้งที่ตั้งหน่วยทหารของว้า โรงแรม และบางจุดระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นโรงงานผลิตยาบ้าที่มีเส้นทางผ่านป่าเขาใกล้เขตแดนประเทศไทย