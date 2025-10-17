เชื่อรับผู้ป่วย-ช่วยส่งโลงส่งศพมาเยอะ!กู้ภัยหนุ่มลำปางดวงเฮงถูกที่ 1 รับ 12 ล้าน

ลำปาง - ช่วยรับผู้ป่วย-ส่งโลงส่งศพฟรี มาเยอะ อาสากู้ภัยมณีดวงแก้ว ดวงเฮง..ได้เลขจากขันน้ำมนต์วันงานทำบุญสมาคม รับไป12ล้าน แถมชาวบ้านถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้าน บางคนได้ 2 ตัว 3 ตัว เผยจะนำเงินที่ได้ทำบุญและสร้างอาคารกู้ภัยให้เสร็จพร้อมซื้อรถกู้ภัยอีก1คัน
กลางดึก 22.30 น.เศษที่ผ่านมา(16 ต.ค.) นายไพโรจน์ พัฒสาตร์ หรือ อาจารย์ ตองเจ พร้อมกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสมาคมกู้ภัยมณีดวงแก้ว ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันนี้ 16 ต.ค.2568 จำนวน 2 ใบ คือหมายเลข 059696 ซึ่งถูกรางวัลที่1 เข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิม ญานะ สภ.แจ้ซ้อน เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
อาจารย์ ตองเจ เปิดเผยว่าไม่คิดไม่ฝันว่าตนเองจะถูกรางวัลที่1 ถึง2 ใบ แม้ที่ผ่านมาก็จะซื้อไว้ 4-5 ใบเป็นประจำ เคยถูกมา1ครั้งแต่ก็นานแล้วและก็ไม่เคยถูกอีกเลย ครั้งนี้คนในหมู่บ้านก็ถูกรางวัลกับเกือบยกหมู่บ้าน ถูก 2 ตัว 3 ตัว เลขท้ายกันบ้าง
โดยเลขที่ซื้อในงวดนี้ได้จากเลขเทียนในขันน้ำมนต์ในวันทำบุญของสมาคมกู้ภัยมณีดวงแก้ว ซึ่งในวันงานตนเองได้ตั้งจิต อธิษฐานว่าหากถูกรางวัลจะมาสร้างอาคารกู้ภัยให้เสร็จและจะมอบรถกู้ภัยให้ทางสมาคมอีก1คัน และเมื่อเข้าไปในตัวเมืองลำปาง ก็ได้เลยแวะซื้อสลากที่แผงซึ่งขายอยุ่ที่บริเวณท่ารถบ้านเสด็จอยู่หลังโรงพยาบาลลำปาง
ปัจจุบันอาชีพหลักของตนก็คือรับจ้าง และจะมาช่วยงานอาสากู้ภัยในการส่งผู้ป่วย รับผู้ป่วย ส่งโลงศพมอบให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งเงินที่ได้ก็จะนำสร้างครอบครัวให้ดีขึ้น และทำบุญ รวมถึงจะนำมาสร้างอาคารสมาคมกู้ภัยมณีดวงแก้วให้เสร็จและซื้อรถกู้ภัยให้กับสมาคม1คัน ตามที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ และตนเองจะยังคงทำงานด้านอาสากู้ภัยต่อไปจะไม่ทิ้งเด็ดขาด
“ส่วนหนึ่งเชื่อว่าการที่ตนเองถูกหวยในครั้งนี้เป็นเพราะได้ช่วยเหลือคน ทำบุญมาเยอะ ซึ่งก็จะยังทำบุญต่อไป”