กองทัพเรือจีน นำ 2 เรือรบเทียบท่าฐานทัพเรือสัตหีบในโอกาสเยือนไทย-ฝึกร่วม Pass EX

ศูนย์ข่าวศรีราชา-กองเรือที่ 83 กองทัพเรือจีน นำ 2 เรือรบหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือจีนเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยและฝึกร่วมภายใต้รหัส Pass EX วันที่ 16-20 ต.ค.นี้
วันนี้ (16 ต.ค.) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือเอก กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการต้อนรับ 2 เรือรบแห่งกองเรือที่ 83 (ปาซาน) กองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย เรืออี้เหมินชาน ( Yimengshan ) หมายเลข 988 และ เรือฝึกหัด ฉี จีกวง ( Qi Jiguang ) หมายเลข 83 เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.2568 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กองทัพเรือไทย โดยกองเรือยุทธการ ได้จัดเมืองหลวงช้าง หมายเลข 792 ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งกองทัพเรือไทย และอากาศยานเข้าฝึกร่วม และชักธงต้อนรับในน่านน้ำไทยอย่างสมเกียรติ
ขณะที่ เรือรบทั้ง 2 ลํา แห่งกองทัพเรือจีน เป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือจีน โดยมีนักเรียนนายเรือจีน เดินทางมาร่วมการฝึกครั้งนี้ประมาณ 1,000 นาย
สำหรับ การฝึกร่วมกันครั้งนี้ ภายใต้รหัส Pass EX เป็นการแปลขบวนเรือ การทดลองการติดต่อสื่อสาร การแสดงข้อความ และการขอฝึกร่วมต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมี เฮลิคอปเตอร์ พร้อมโดรนล้ำสมัยของไทย เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
และในวันที่ 17-18 ต.ค. เวลา 08.30-11.30 น. และ 14.30-17.00 น. ยังจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเรือยกพลขึ้นบก อี้เหมิงซาน (Yimeng Shan) หมายเลข 988 988 ที่เป็นเรือขนาดใหญ่กว่า ด้วยระวางขับน้ำถึง 25,000 ตัน ยาว 210 เมตร ทำความเร็วได้สูงสุด 25 น็อต โดยมี พลเรือตรี นิว จื้อหยง (Niu Zhiyong) เป็นผู้บัญชาการเรือ อีกด้วย
ส่วนเรือฝึก ฉีจี้กวง (Qi Jiguang) หมายเลข 83 เป็นเรือฝึกขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำ 9,000 ตัน มีความยาว 165.3 เมตร และทำความเร็วสูงสุดได้ 22 น็อต โดยมี พลเรือตรี เฝิง เหลียง (Feng Liang) เป็นผู้บัญชาการเรือ