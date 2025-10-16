สระแก้ว- ฝนถล่มเมืองอรัญฯ นานหลายชั่วโมงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ทำน้ำท่วมสูงหน้าตลาดโรงเกลือ ตลาดอินโดจีน รวมทั้งถนนศรีเพ็ญ ตำรวจจราจรเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการสัญจร
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ ( 16 ต.ค.) ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนศรีเพ็ญ บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน รวมทั้งพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.ภัทรกร ขาวนวล ผกก.สภ.คลองลึก ได้สั่งการให้ ด.ต.ภาณุพงศ์ วาปีทะ ผบ.หมู่ (จราจร) สภ.คลองลึก ลงพื้นที่ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งระบายรถในจุดที่มีน้ำท่วมขัง
พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากพื้นผิวถนนลื่นและทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง
นอกจากนั้นยังได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน
โดย สภ.คลองลึก ได้ฝากประชาสัมพันธ์มายังประชาชนและผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และหากพบเหตุฉุกเฉินหรือเกิดปัญหาด้านการจราจร สามารถประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองลึก ได้ทันที