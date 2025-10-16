ป.ป.ท.ตามรวบอดีตนักวิชาการประกันสังคมเพชรบูรณ์ ยักยอกเงินผู้ประกันตน-หนีคดีเป็นรปภ.

เพชรบูรณ์/ปทุมธานี - ป.ป.ท.เขต 6 นำหมายศาลอาญาฯ ตามรวบ..อดีตนักวิชาการการเงินประกันสังคมเพชรบูรณ์ ยักยอกเงินผู้ประกันตนใช้จ่ายส่วนตัวตั้งแต่ปี 64 ก่อนหนีคดีไปเป็น รปภ.อยู่ปทุมฯ
วันนี้(16 ต.ค.) นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ปปท. เขต 6 และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กอท.มอบหมายให้ พ.ต.ต.ภาคิน ภู่ประเสริฐ - ร.ต.อ.สมบูรณ์ อินทร์ทับ - นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 6
ร่วมนำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.19/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เข้าดำเนินการจับกุม นางสายน้ำ ทองดี(นามสมมุติ)อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาเป็นชาว ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด สนง.ประกันสังคม จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
ซึ่งได้กระทำความผิดยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคม ตามมาตรา 33 ไปโดยทุจริต ความเสียหาย 176,780.98 บาท มีผู้เสียหายที่เป็นนายจ้างประกอบการและผู้ใช้แรงงานเกือบ 30 ราย
กล่าวคือ ผู้ต้องหารายนี้ได้รับเงินจากนายจ้าง-แรงงานผู้ประกันตน เงินสมทบ ม.33 ม.39 ม.40 แล้วนำไปใช้จ่ายโดยไม่นำฝากธนาคาร อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
ซึ่งผู้กระทำผิดได้มีพฤติกรรมยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคมมาตั้งแต่วันที่ 9 -30 ก.ค. 64 จากนั้นก็ได้หลบหนีไปเป็น รปภ.อยู่แถว ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อถูกจับกุมก็ให้การรับสารภาพ โดยให้การว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องทำไปเช่นนั้น และหลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหา ส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป