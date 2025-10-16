ลำบากกว่าน้ำท่วม! ชาวหล่มสักแห่แจ้งความแน่นโรงพัก เป็นหลักฐานเบิกเงินเยียวยา

เพชรบูรณ์ - ชาวหล่มสักบ่นอุบ ต้องมากันแน่นโรงพักแต่เช้ามืด..แห่แจ้งความ-ลงบันทึกน้ำท่วมบ้าน ก่อนนำหลักฐานส่ง ผญบ./กำนัน-ทำประชาคมรับรอง รับเงินเยียวยา ป้องกันทุจริตตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วันนี้ (16 ต.ค.) ชาวบ้านหลายร้อยคนต่างทยอยเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก ตั้งแต่เช้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่ภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ การแจ้งความลงบันทึกประจำวันถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562” ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสบภัยต้องมีเอกสารยืนยันความเสียหายที่ตรวจสอบได้ ป้องกันการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ
หลังจากลงบันทึกประจำวันแล้ว ประชาชนต้องนำเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันรับรองข้อเท็จจริง ว่าบ้านเรือนหรือที่ดินทำกินได้รับความเสียหายจริง จากนั้นต้องเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิจารณายืนยันอีกชั้นหนึ่งว่า “หลังใดน้ำท่วมจริง หลังใดไม่ได้รับผลกระทบ”
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบตามข้อ 11 ของระเบียบฯ เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์หรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
เมื่อผ่านการรับรองจากประชาคมแล้ว ผู้นำชุมชนจะรวบรวมรายชื่อส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หรือเทศบาล) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย เสนอให้นายอำเภอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระดับอำเภอ) พิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งต่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ
โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 49,500 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วน เช่น เสาเอน ฝาผนังพัง หรือทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย จะได้รับการช่วยเหลือตามอัตราที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของระเบียบฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า มีประชาชนมาต่อคิวลงบันทึกประจำวันกันตั้งแต่เช้ามืด ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลห้วยไร่ และตำบลน้ำก้อ ซึ่งน้ำได้ลดลงแล้ว แต่ยังต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ ส่วนขั้นตอนที่ให้ชาวบ้านทำประชาคมยกมือรับรองนั้น ไม่ใช่ความยุ่งยากเกินจำเป็น แต่เป็น “ระบบตรวจสอบสองชั้น” ที่ช่วยให้เงินช่วยเหลือไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจริง ป้องกันปัญหาการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ชาวบ้านรายหนึ่งที่มา สภ.หล่มสักเพื่อลงประจำวัน กล่าวว่า คนเยอะมาก มาแต่เช้าแล้ว ส่วนตัวอยากให้แค่ผู้ใหญ่บ้านรับรองก็น่าจะพอ เพราะต้องเดินทางมาไกล คนก็เยอะ ต้องรอนาน
ในส่วนของเทศบาลเมืองหล่มสักได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ นำเอกสารมาให้ลงทะเบียนถึงที่บ้าน พร้อมแจ้งให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนัดหมายวันที่จะมารับคืนไม่มีการลงบันทึกประจำวันแต่อย่างใด หลายคนจึงสงสัยใช้เงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันหรือไม่ อยากให้มีการชี้แจงและทบทวนอีกครั้ง เพราะยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่รอความชัดเจน