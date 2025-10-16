30ภาคีเครือข่ายนัดถกขับเคลื่อนแก้ปัญหาเมืองขอนแก่น นำร่อง2ประเด็นร้อนทั้งน้ำท่วม/สังคมผู้สูงอายุ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คณะทำงานภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น เดินหน้าผนึกพลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่กว่า 30 องค์กรร่วมถกและออกแบบการแก้ปัญหาเมืองแบบบูรณาการโดยใช้โมเดลสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เน้น 2 ประเด็นหลักที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของขอนแก่นคือการหามาตรการความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและแก้ปัญหาน้ำท่วมเมือง
มีรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานจากภาคส่วนต่างๆกว่า 30 องค์กรได้นัดประชุมระดมสมองและวางแผนการปฏิบัติการในห้วงระยะเวลา 1 ปีต่อจากนี้ โดยเชิญเครือข่ายออกแบบเวทีสาธารณะ “ขอนแก่นอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” ประกอบด้วยเรื่องความเหลื่อมล้ำ คนจน เกษตรกรขอนแก่นจะไปทางไหน เศรษฐกิจเข้มแข็งจังหวัดขอนแก่น ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เด็กเยาวชน wellness สุขภาพและสังคมสูงวัย กลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ งานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสังคม กลุ่มจังหวัดเข้มแข็งกระจายอำนาจ จัดการตนเองและสารเคมีการเกษตรอาหารปลอดภัย
ดร.สมพันธุ์ เตชะอธิก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และที่ปรึกษาภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเชิญภาคีเครือข่ายที่เป็นกลุ่มคนทำงานด้านสังคมสุขภาพและวัฒนธรรมจำนวนกว่า 100 คนมาร่วมหารือร่วมออกแบบขับเคลื่อน 10 ประเด็นที่ถือเป็นประเด็นหลักในการออกแบบเวทีสาธารณะของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกำหนดงานกิจกรรม พร้อมกับวางเป้าหมายร่วมกัน เนื่องจากการทำงานของอาสานั้นเหมือนกับเป็นองค์กรกลางที่จะเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมทำงานในการแก้ไขปัญหาเมืองไปด้วยกัน โดยเน้นหลัก 5 ฮ. คือฮัก ฮ่วม เฮ็ดและเฮียนฮู้ ซึ่งจะต้องวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ขณะที่นางสุมาลี สุวรรณกร หัวหน้าคณะทำงานภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในเมืองขอนแก่นที่มีเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นได้เชิญมานั่งระดมสมองกันประมาณ 30 องค์กรในการที่จะพูดคุยและวางแผนในการทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้งคือเวทีประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา ที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก 9 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือ สวรส. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช. สำนักงานหลักประกักันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช. สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชนหรือ พอช. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพฉ. โดยที่ปรึกษามีจำนวน 10 ท่าน และเวทีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ได้ออกแบบวางเป้าหมายในการที่จะทำงานร่วมกัน
ส่วนการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อมาร่วมกันออกแบบและวางแผนเวทีสาธารณะ โดยเน้นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของเมืองขอนแก่น เพื่อให้เมืองขอนแก่นก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือขอนแก่นอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน
หลังจากนี้ประเด็นทั้ง 10 ประเด็นที่จะมาวางเป็นเวทีสาธารณะจะมีการร่วมกันออกแบบว่าจะกำหนดวันในการประชุมหารือเมื่อไหร่ซึ่งจะมีการดำเนินการเดือนละ 1 ประเด็นและเชิญคนที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน มาร่วมกันนำเสนอปัญหาและร่วมกันหาทางออกร่วมกันแบบการมีส่วนร่วมหรือบูรณาการเพื่อใช้พื้นที่ของภาคีอาสาเป็นพื้นที่กลางในการประชุมหารือและแก้ปัญหาของเมืองที่กำลังเผชิญอยู่
“ส่วนประเด็นสำคัญของภาคีอาสาที่จะดำเนินการเป็นเรื่องหลักจะมีอยู่ 2 เรื่องคือการรองรับสังคมสูงวัยและการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของเมือง”นางสุมาลี กล่าว
การทำงานของภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น มีหลักการสำคัญคือการทำงานของภาคีอาสาแบบบูรณาการโดยบูรณาการความร่วมมือการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาคม เอกชนและประชาชน เน้นใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาที่คำนึงถึงบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ สร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของตนเอง นอกจากนั้นมุ่งสู่การจัดการตนเองสร้างความสามารถให้จังหวัดได้ชุมชนสามารถจัดการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดในการทำงานคือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและทรัพยากรต่างๆส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
สำหรับกลไกการทำงานคณะกรรมการภาคีอาสาผ่านพลังพื้นที่เข้มแข็งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของภาคีอาสา โดยในจังหวัดขอนแก่นใช้ชื่อว่าภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมและเวทีต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนในการจัดหาข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ส่วนการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้จะมีการสร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่เพื่อนำไปสู่การขยายผลและปรับปรุงการทำงาน
ขณะที่การติดตามประเมินผลจะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานหลักในการพัฒนาในพื้นที่ในตระกูล ส. และ นอกจากนั้นยังมีองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดที่จะมาร่วมทำงานซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 100 เครือข่ายสำหรับจังหวัดขอนแก่น และผลักดันให้ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นเป็นนโยบายของเมืองเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป.