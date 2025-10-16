คุมตัวพ่อเลี้ยงสอบต้องสงสัยฆ่าโหดลูกเลี้ยงป่วยทางจิตเพราะติดยา

กาฬสินธุ์-ฆ่าโหดหนุ่มมีอาการทางจิต วัย 43 ปี ทิ้งศพไว้หน้าบ้าน สภาพคอหัก ศีรษะ และใบหน้าถูกของแข็งตีหลายครั้ง ผู้การฯกาฬสินธุ์ สั่งเร่งคลี่คลายคดี พร้อมคุมตัวพ่อเลี้ยงวัย 58 ปี ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ เบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
มีรายงานว่า ค่ำวันที่ 15 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.สุทัน เหมสมัคร สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิต คาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรม ที่บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังรับแจ้งจึงรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร รองผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ น.ส.สมฤดี โพธิ์รัตน์ กำนันตำบลนาจารย์ นายบุญมี แสนสี ผู้ใหญ่บ้านแก่งนาขาม ม.5 ต.นาจารย์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย และแพทย์เวรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ที่เกิดเหตุพบศพนายชัชวาล ปรีจิต อายุ 43 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 262 ม.5 บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์ จากการตรวจสอบสภาพศพ เบื้องต้นพบแผลถูกของแข็งตีที่บริเวณศีรษะ และใบหน้าหลายแห่ง และคอหัก และพบคราบเลือดเปื้อนเต็มพื้น
จากการสอบถามนายบุญมี แสนสี ผู้ใหญ่บ้านแก่งนาขาม ม.5 ต.นาจารย์ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการทางจิต เนื่องจากใช้สารเสพติดมานาน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวคนเดียว ขณะที่ภรรยาได้เลิกกันไปเพราะทนพฤติกรรมเสพยาแล้วคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวไม่ไหว ส่วนแม่ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถอยู่ด้วยได้ ต้องไปอาศัยอยู่กับลูกสาวที่ต่างอำเภอ เหลือเพียงนายเตียง ปัสสาวัฒนะ อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนายชัชวาล ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่นายชัชวาลมักไปดื่มเหล้าด้วย และไปขอเงินเป็นประจำ
ซึ่งหากวันไหนขอเงินไม่ได้ก็จะทำร้ายนายเตียง พ่อเลี้ยง จนชาวบ้านเห็นภาพแบบนี้เกือบทุกวัน กระทั่งวันนี้มีเพื่อนบ้านมาพบศพนายชัชวาลเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ด้านนายกำธร คำจำรัส อายุ 55 ปี ญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า นายชัชวาลมีอาการทางจิตเวชมาหลายปีแล้ว สาเหตุเกิดจากการเสพยา ที่ผ่านมาเคยมีครอบครัว แต่ทุกคนอยู่ด้วยไม่ได้ เพราะหากขาดยา หรือขอเงินไม่ได้นายชัชวาลก็จะทำร้ายคนในครอบครัว จนทุกคนหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมด นายชัชวาลจึงออกมาอาลวาดเข้าไปทำร้ายเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต้างอยู่หวาดระแวงไปตามๆกัน
พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุ ได้สั่งการชุดสืบสวน ลงพื้นที่ เพื่อคลี่คลายคดีและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ สอบถามพยานแวดล้อมแล้ว พร้อมกับคุมตัวนายเตียง ปัสสาวัฒนะ อายุ 58 ปี พ่อเลี้ยงผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย เพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายมักมาขอเงิน และมักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งมาสอบปากคำที่โรงพัก เบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ ไม่ได้ฆ่านายชัชวาล อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในเร็วๆนี้