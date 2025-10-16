“อัมพวา เฮ ฮาโลวีน” จัดเต็มขบวนเรือผี แฟนซีสุดชิค กระตุ้นท่องเที่ยวริมคลองแม่กลอง

สมุทรสงคราม - ททท.สมุทรสงคราม–เทศบาลอัมพวา ผนึกกำลังภาคีรัฐ–เอกชน สร้างสีสันรับฮาโลวีน 31 ต.ค.–1 พ.ย. นี้ พร้อมแจก Gift Voucher ดึงนักท่องเที่ยวพักค้าง
นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี นายอำเภออัมพวา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำอัมพวา ภายใต้กิจกรรม “อัมพวา เฮ ฮาโลวีน” โดยความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา และภาคีเครือข่ายภาครัฐ–เอกชน ค่ำวานนี้ (15 ต.ค.) เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ณ ตลาดน้ำอัมพวา และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมี ขบวนพาเหรดผีแฟนซีลงเรือพาย จากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา มาขึ้นที่ท่าเทียบเรือหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา ก่อนเดินรอบตลาดน้ำสร้างความคึกคักให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชมรมศิลปวัฒนธรรมอัมพวา ได้แก่ นาฏศิลป์ประกอบเพลงพรหมลิขิต กาลครั้งหนึ่ง พ่อเนื้อทอง ลีลาวดี และ โขน ตอนศึกนาคบาศ
ส่วนวันที่ 1 พฤศจิกายน มีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17.00 น. ทั้งการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ เช่น เพลงพรหมลิขิต เพลงกาลครั้งหนึ่ง เพลงแม่กลองเมืองงาม เพลงลีลาวดี รำสีนวลออกเร็ว–ลา และ โขน ตอนยกรบ ตามด้วย การประกวดแต่งกายชุดผี เวลา 18.00 น. และ กิจกรรมทอดผ้าป่าเลย์ไลยก์ เวลา 19.00 น. เพื่อสืบสานประเพณีไทยดั้งเดิม
ด้าน นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผอ.ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า งาน “อัมพวา เฮ ฮาโลวีน” จัดขึ้นในธีม ย้อนยุคสุดชิค เพื่อสร้างสีสัน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดการพักค้างแรมในพื้นที่ โดย ททท.สมุทรสงครามเตรียมมอบ Gift Voucher มูลค่า 100 บาทต่อท่าน จำนวน 200 ท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท และที่พักในอำเภออัมพวา เพื่อนำไปใช้จับจ่ายในงานระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรายชื่อที่พักที่ร่วมรายการได้ทาง Facebook: ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ ร้านค้าท้องถิ่นยังร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกในช่วงเทศกาล เช่นชบาคาเฟ่ จัดโปร “HAPPY HALLOWEEN โปรผีบอก แถมจริงไม่มีหลอก” ซื้อเครื่องดื่มครบ 2 แก้ว รับฟรีชาชบา 1 แก้ว ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา แต่งผีมาเช็กอิน รับพิซซ่าหน้าผีฟรี 1 ชิ้น (50 ท่านแรกต่อวัน) หรือรับส่วนลด 10% เมื่อนั่งทานอาหาร ร้านสราญ มอบส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าที่แต่งผีมาทานอาหารร้านเรือนสบายอัมพวา ระหว่างวันที่ 18 ต.ค.–1 พ.ย. พนักงานแต่งแฟนซีผีน้อยบริการลูกค้า พร้อมของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมแต่งแฟนซี
ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสัมผัสเทศกาล ฮาโลวีนริมคลองแม่กลอง ในบรรยากาศย้อนยุคสุดชิค เพลิดเพลินกับขบวนเรือแฟนซี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสนุกๆ มากมายตลอดทั้งสองวัน ที่ ตลาดน้ำอัมพวา และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป