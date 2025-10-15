เรือห้องสมุดหนังสือลอยน้ำระดับโลก 'Doulos Hope'จอดเทียบท่าท่าเรือสัตหีบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- หนอนหนังสือห้ามพลาด!! เรือห้องสมุดหนังสือลอยน้ำระดับโลก 'Doulos Hope'(ดูโลส โฮป) จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ให้ประชาชนได้เข้าชมและเลือกซื้อหนังสือกว่า 2,000 รายการในราคาย่อมเยาว์ตั้งแต่14 ต.ค.-2 พ.ย.นี้
วันนี้ (15 ต.ค.) มิสเตอร์นิดีน เซบาสเตียน ผู้อำนวยการเรือ Doulos Hope พร้อมด้วย น.ส.วาสนา บัวคำ ผู้ประสานงานประเทศไทย ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม "งานมหกรรมหนังสือลอยน้ำนานาชาติ" บนเรือ Doulos Hope ซึ่งจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.-2 พ.ย.นี้
โดยวันอังคาร-อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.30 น.รอบเข้าชมสุดท้ายเวลา 17.00 น. ปิดบริการในวันจันทร์ ซึ่งผู้ที่เข้าชมจะได้พบกับหนังสือมากกว่า 2,000 รายการที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศิลปะ ภาษา ความเชื่อ งานอดิเรก การทำอาหาร กีฬา
ตลอดจนหนังสือสำหรับเด็ก หนังสือวิชาการ พจนานุกรม แผนที่ และอีกมากมาย ผู้ที่เข้าชมต้องมีผู้ใหญ่ดูแล เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าเข้าชมเพียง 20 บาทเท่านั้น
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Instagram และ Facebook:@DoulosHopeThailand