พ.อ.(พิเศษ)พงษ์เพชร ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด 44 ส.ส.ร่างนิรโทษกรรมรุกป่า ชี้เข้าข่ายผิดอาญา–จริยธรรมร้ายแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ผู้การช้าง” พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร เกษสุภะ อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เดินหน้ายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ไล่บี้เอาผิด 44 ส.ส. จาก 2 พรรคดัง ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า อ้างเอื้อประโยชน์นายทุน–นักการเมือง พร้อมเตือน ส.ส. อีกกว่า 200 คนที่เห็นชอบรับหลักการอาจโดนพ่วงสอบด้วย

วันนี้ (15 ต.ค.2568) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร เกษสุภะ หรือ “ผู้การช้าง” อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยความผิดทางอาญา รวมถึงความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 44 คน จาก 2 พรรคการเมือง

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การนิรโทษกรรมบุคคลที่บุกรุกทำลายพื้นที่ป่า” ให้พ้นความผิดทั้งทางอาญา แพ่ง และปกครอง พร้อมให้สิทธิครอบครองหรือถือครองที่ดินฟรีย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร เห็นว่าเป็นการ เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน ผู้มีอิทธิพล และนักการเมือง โดยใช้ประชาชนผู้ยากไร้บังหน้า

“ร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่เพื่อช่วยคนจน แต่เพื่อเปิดทางให้คนมีอิทธิพลรอดพ้นความผิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

ทั้งนี้ พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร ยังระบุว่า ที่ผ่านมา พรรคการเมืองบางพรรคเคยถูกยุบเพียงเพราะนโยบายเสนอแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งยังไม่ทันได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในกรณีนี้ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า ได้รับมติ “รับหลักการในวาระที่ 1” แล้ว และอยู่ในขั้นพิจารณาวาระที่ 2 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

หาก ป.ป.ช. มีมติว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาและผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ผู้เสนอร่างทั้ง 44 คนจะถูกชี้มูลความผิดโดยตรง และ ส.ส. อีกกว่า 234 คนที่เห็นชอบรับหลักการในวาระ 1 ก็อาจถูกตรวจสอบพ่วงด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร เกษสุภะ ถือเป็นอดีตนายทหารภาคสนามที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหาร และ กอ.รมน. มากกว่า 10 ปี สามารถ “ทวงคืนผืนป่า” ได้รวมกว่า 1 ล้านไร่ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “มือปราบทรัพยากรป่าไม้คนจริงของเมืองไทย”






