ฝนถล่มตัวเมืองแปดริ้วนาน3 ชม.ทำน้ำท่วมถนนหลายสายการจราจรหลังเลิกงานสุดลำบาก

ฉะเชิงเทรา -ฝนถล่มตัวเมืองแปดริ้วนาน 3ชั่วโมงทำน้ำท่วมถนนหลายสาย การจราจรช่วงเย็นหลังเลิกงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เร่งนำเครื่องสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.00น.วันนี้( 15 ต.ค.) ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อนานกว่า 3 ชั่วโมงในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสาย โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัด ที่มีน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมขังตามถนนสายต่างๆ
ทั้งถนนเรืองวุฒิ, ถนนหน้าเมือง, ถนนศรีโสธรตัดใหม่, ถนนเอมอรอุทิศ 2 และบริเวณริมไหล่ทางถนนเทพคุณากร รวมทั้งถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง (สิริโสธร)
ส่งผลให้การจราจรช่วงเลิกงานของทั้งประชาชนและข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะที่บางจุดซึ่งมีน้ำท่วมสูงพบรถหลายคันเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับท่ามกลางกระแสน้ำ
ด้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นเส้นทางรองรับการระบายน้ำที่ถูกผลันเบี่ยงออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา และจากพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจากพื้นที่ กทม.