จับแล้ว! ฆาตกรโหดฆ่ารัดคอถ่วงน้ำสาวใหญ่หนองหญ้าปล้อง หนีกบดานกระบี่ สุดท้ายไม่รอดฝีมือชุดสืบภาค 7-8

เพชรบุรี - ระทึกกลางกระบี่! ชุดสืบสวนภาค 7 ผนึกกำลังภาค 8 ตามล่าจนจับได้ “ณรงณ์พร พรหมเมือง” ฆาตกรโหดฆ่ารัดคอ “ลัดดา โดดสังข์” สาวใหญ่ชาวหนองหญ้าปล้อง ก่อนถ่วงศพในสระน้ำหมู่บ้าน “สระสี่มุม” หลังหนีคดีข้ามจังหวัดไปกบดานในพื้นที่อำเภอเขาพนม จ.กระบี่
วันนี้( 15 ต.ค.) เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สามารถติดตามจับกุมตัว นายณรงณ์พร พรหมเมือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 349 หมู่ 7 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่พื้นที่ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ หลังหลบหนีไปกบดานอยู่หลายวัน ขณะนี้กำลังนำตัวส่งกลับมาสอบสวนและดำเนินคดีที่ สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา นางสาวลัดดา โดดสังข์ อายุ 55 ปี ได้หายออกจากบ้านพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กฉ-8848 สมุทรสาคร ลูกชายของผู้ตาย นายโชคชัย ทิพย์เนตร ได้เข้าแจ้งความคนหายไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน ชาวบ้านพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดทิ้งไว้บริเวณริมป่าเขตติดต่อระหว่างบ้านดงตากิตกับบ้านสระสี่มุม ต.หนองหญ้าปล้อง แต่ยังไม่พบตัวผู้ตาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกู้ภัยระดมกำลังค้นหาหลายวันแต่ไร้ร่องรอย
กระทั่งช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม ชาวบ้านที่ออกหาปลาในบริเวณ “สระสี่มุม” หมู่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง จึงเข้าตรวจสอบและพบศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เมื่อพลิกศพยืนยันว่าเป็นนางลัดดาฯ ที่หายตัวไป โดยศพถูกมัดกับท่อนไม้และถ่วงไว้ใต้สระน้ำ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายณรงณ์พร พรหมเมือง ซึ่งหลบหนีไปในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนจะถูกจับกุมได้ในที่สุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป