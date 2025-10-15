อุทยานฯ ไทรโยค ประชุมติดตามผล “SMART PATROL” เดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ป้องกันรักษาป่าอย่างยั่งยืน

กาญจนบุรี – อุทยานแห่งชาติไทรโยค ประชุมติดตามผลการปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ “SMART PATROL SYSTEM” ประจำเดือนกันยายน 2568 เพื่อยกระดับการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ภาคสนาม
วันนี้( 15 ต.ค.) ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ประจำเดือนกันยายน 2568 โดยมีนายจตุเดช รันจรูญ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนทุกหน่วยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ มีคณะทำงานจากศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และหารือถึงแนวทางพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงรุกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสรุปผลการลาดตระเวนในแต่ละหน่วยพิทักษ์ภายในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนในรอบเดือนต่อไป โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และบุกรุกพื้นที่ป่า
นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการลาดตระเวน เพื่อเตรียมการซ่อมบำรุงและจัดหาเพิ่มเติมให้พร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ภารกิจคุ้มครองและป้องกันป่าดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค กล่าวเน้นย้ำว่า การทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายถือเป็นพลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานฯ ให้คงอยู่สืบไป พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในทุกสภาพอากาศและสถานการณ์
“SMART PATROL SYSTEM” ถือเป็นระบบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวนและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อนุรักษ์ วิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม และวางแผนป้องกันได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน