นอภ.หนองหญ้าปล้อง สั่งระงับโรงเผาถ่านกะลามะพร้าว หลังชาวบ้านร้อง “กลิ่น-ควัน” รบกวน

เพชรบุรี – นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง สั่งการ อบต.ยางน้ำกลัดใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเผาถ่านกะลามะพร้าว หลังชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจาก “กลิ่น–ควัน” พบมีการเผาถ่าน 11 เตา สร้างเหตุรำคาญต่อชุมชน สั่งหยุดดำเนินการทันที
วันนี้( 17 ต.ค.) นายสุรพันธ์ สิทธิชัย นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ว่าได้รับผลกระทบจากโรงเผาถ่านกะลามะพร้าวที่ก่อให้เกิดกลิ่นและควันรบกวน
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีการประกอบกิจการเผาถ่านจากกะลามะพร้าวจำนวน 11 เตา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิด “เหตุรำคาญ” ทั้งในส่วนของควันและกลิ่นที่ฟุ้งกระจาย จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลโรงเผาถ่าน หยุดดำเนินการเผาทุกเตาทันที พร้อมเรียกให้เข้ารับทราบคำสั่งอย่างเป็นทางการที่ อบต.ยางน้ำกลัดใต้ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นายสุรพันธ์ ระบุว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่ง จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัดต่อไป