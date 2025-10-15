พ่อหอบหลักฐานร้องสื่อ!คนขับอัลพาร์ดรถตู้หรูชน จยย.จอดไฟแดงกลางเชียงใหม่ ไม่รับผิดชอบ-คดีไม่คืบ

เชียงใหม่ – พ่อหอบหลักฐานร้องสื่อ..คนขับรถตู้หรูอัลพาร์ดชน จยย.จอดติดไฟแดงกลางเชียงใหม่ รถพัง-ลูกชายนักเรียนชั้น ม.6 เจ็บ ไม่รับผิดชอบ..ตีมึนอ้างขับรถให้นาย แถมผ่านมา 2 เดือนคดีไม่คืบซ้ำ โทรถาม ตร.ยังโดนต่อว่าจะโทรอะไรนักหนา
วันนี้(15 ต.ค.) นายภุชงค์ ยังปวน อายุ 38 ปี อยู่บ้านต้นงิ้ว ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำหลักฐานภาพกล้องวงจรปิด ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ภาพรถที่ชน เข้าร้องเรียนสื่อมวลชนกรณี ลูกชาย อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ถูกรถตู้หรูโตโยต้าอัลพาร์ดพุ่งชน แล้วหนีเมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 16 ส.ค.68 แต่คดีไม่คืบ
ซึ่งวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดงสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งขับโดยเด็กนักเรียนมาจากอำเภอหางดงมุ่งหน้าเข้าเมือง จอดติดไฟแดงก่อน โดยมีรถที่ขับมาด้านข้างติดไฟแดงด้วย จู่ๆรถคู่กรณี เป็นรถหรูโตโยต้าอัลพาร์ดได้ขับมาด้านหลังพุ่งชนอย่างแรงจนคนขับกระเด็นและลากรถจักรยานยนต์เลยไฟแดงไป เด็กนักเรียนตกใจพยุงตัวเองออกมาจากถนน คนขับคู่กรณีเดินมาดูและเดินมาสำรวจหน้ารถตู้ว่าเสียหายหรือไม่
นายภุชงค์ เปิดเผยว่า ลูกชายตนเองถูกรถตู้หรูพุ่งชนคาไฟแดง แต่ไม่มีการแจ้งเหตุ191หรืออะไร มาทราบอีกทีวันรุ่งขึ้นเด็กไม่กล้าบอก จนเค้นถามทราบว่าเกิดอุบัติเหตุหลังทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่หอพัก ต่อมาลูกชายมีอาการไม่ไหว จึงพาไปโรงพยาบาล ตรวจรักษา หมดไปหมื่นกว่าบาท แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายจากคู่กรณีใดๆทั้งสิ้น
“ที่ตนไม่พอใจมากคือ คู่กรณีพุ่งชนเด็กจอด จยย.ติดไฟแดง ยังไปต่อว่าเด็กอีกว่า..ทำไมน้องไม่ไป ถ้าน้องไปพี่ก็ไม่ต้องชนน้องแล้ว..และยังไม่มีน้ำใจไม่มาประคองหรือช่วยเหลือ แล้วก็หนีไปเลย รถที่จดติดไฟแดงข้างๆเขายังลงมาช่วย หนำซ้ำคดีก็ไม่คืบหน้า ตนต้องมาตามกล้องวงจรปิด ตามป้ายทะเบียนเอง วันนี้ต้องมาพึ่งนักข่าว”
นายภุชงค์กล่าวอีกว่า เรื่องเกิดผ่านมาจะ 2 เดือนแล้ว ตนโทรถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ก็โดนว่า..คุณจะโทรอะไรกันนักกันหนา ติดต่อไม่ได้..ตนเลยไม่กล้าติดต่อไปอีกไม่รู้จะคุยกับเขายังไง หลังจากไปไกล่เกลี่ยครั้งแรกก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น มิหนำซ้ำตอนไกล่เกลี่ยมีคนโทรเข้ามาอ้างเป็นญาติคู่กรณี และยังอ้างเป็นนักกฎหมายด้วย ตนบอกให้มาคุยต่อหน้าตำรวจมาคุยมาไกล่เกลี่ยกันดู เขาก็ไม่มา ซ้ำยังบอก.. “เขาแค่คนขับรถ แค่ไล่ออกก็จบ คุณก็ไปฟ้องเขาเองไม่เกี่ยวกับผม”
“ตนเองมองว่า คู่กรณีไม่มีมนุษยธรรมไม่มีน้ำใจ ไฟแดงก็ไม่จอด ชนเด็กนักเรียนแล้วหนีอีก ขับรถอัลพาร์ดคันสองสามล้าน ณไม่มารับผิดชอบอะไรเลย อ้างเป็นแค่คนขับรถมาปฏิบัติงานให้นาย พอถามอยู่บริษัทอะไรที่ไหน เค้าบอกไม่รู้ เค้าตอบอย่างเดียวว่า ไม่รู้ ไม่รู้” นายภุชงค์ กล่าวและบอกต่อว่า ตอนนี้ต้องการให้คู่กรณีมารับผิดชอบเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่พังทั้งคัน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ