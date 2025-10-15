เฟื่องฟู! จนท.ซุ่มจับรายวันขบวนการค้าแรงงานเถื่อน ขนพม่าจากริมเมยส่งจุดนัดไม่ข้ามอำเภอรับเกือบหมื่น

ตาก - ตำรวจพบพระ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง-ทหาร ฉก.ราชมนู ซุ่มสกัดจับขบวนการนำพาแรงงานเถื่อน..รวบทั้งไอ้หนุ่มพบพระกับคู่หูชาวมุกดาหาร ควบกระบะ 2 รับต่างด้าวจากท่าข้ามธรรมชาติริมเมยส่งจุดนัดไม่ต้องข้ามอำเภอแลกค่าจ้างเกือบหมื่น เผยถึงปลายทางแรงงานแต่ละรายต้องผ่อนจ่ายนายหน้าหัวละ 20,000-30,000 บาท
วันนี้ (15 ต.ค.68) หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้ามาเขตอำเภอพบพระ บริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยระหว่าง พื้นที่บ้านวาเล่ย์ใต้ - บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 2 ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ, ฝ่ายปกครอง และทหาร ร.421 ฉก.ราชมนู จึงวางแผนแบ่งกำลังเป็น 2 ชุด ซุ่มสกัดจับทั้งบนถนนลูกรังสาย บ้านวาเล่ยใต้ - บ้านมอเกอร์ไทย และจุดตรวจ
กระทั่งเวลาประมาณ 02.30 น. พบรถยนต์บรรทุกติดคอกต่ำ จำนวน 2 คัน ขับตามกันมาจากบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยระหว่างพื้นที่บ้านวาเล่ย์ใต้ - บ้านมอเกอร์ไทย สังเกตพบกลุ่มคนนั่งอยู่ด้านหลังกระบะไม่ทราบจำนวน จึงประสานกำลังตั้งด่านสกัด บนถนนลูกรังสาย บ้านวาเล่ย์ใต้ - บ้านมอเกอร์ไทย
เมื่อรถเป้าหมายต้องสงสัยมาถึง เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณมือให้จอด พบนายสุขจิตร (ขอสงวนนามสกุล) ชาว ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นคนขับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น D-max สีเทา ติดคอกต่ำทะเบียน จ.ตาก และพบหญิงชาวเมียนมา 1 คน นั่งข้างคนขับและพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา นั่งอยู่ด้านหลังกระบะ จำนวน 11 คน รวมคนต่างด้าวทั้งหมด 12 คน
อีกคัน พบนายบัลลือฤทธิ์ ชาว ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ขับอีซูซุ รุ่น D-max สีเทา หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) โดยมีชาวเมียนมา นั่งด้านหลังกระบะมาด้วยอีก 12 คน
ทั้งหมดไม่มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตำรวจชุดจับกุมฯ สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายสุขจิตร-นายบัลลือฤทธิ์ ได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าชาวเมียนมาให้ไปรับบุคคลต่างด้าวบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยระหว่างบ้านวาเล่ย์ใต้ ไปส่งยังบริเวณท้ายหมู่บ้านศิริราษฎร์ แล้วจะมีคนมารับไปต่อ โดยจะได้รับค่าจ้าง 7,200 บาท แต่ถูกจับได้เสียก่อน
สอบถามแรงงานต่างด้าวทราบว่า นั่งเรือข้ามแม่น้ำเมยเพื่อเข้ามายังประเทศไทยในเขตพื้นที่หมู่บ้านวาเล่ย์ใต้-มอเกอร์ไทย อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นท่าข้ามธรรมชาติ จะไปทำงานในพื้นที่ชั้นในของไทยโดยได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวเมียนมาผ่านนายหน้าคนไทย ถ้าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเดินทางไปถึงจุดหมายจะต้องจ่ายค่านายหน้าทั้งหมด ประมาณ 20,000-30,000 บาท โดยนายจ้างจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และต้องทำงานใช้และหักค่าใช้จ่ายจากแรงงาน
ล่าสุดตำรวจชุดจับกุม ๆร่วมกันควบคุมตัว นายสุขจิต และ นายบัลลือฤทธิ์ พร้อมบุคคลต่างด้าวทั้งหมด ทำบันบึกการจับกุมที่ สภ.พบพระ เบื้องต้นผู้ต้องหา 2 คนไทย ถูกแจ้งข้อหาในฐานความผิด "ร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรอดพ้นจากการจับกุม" ส่วนชาวเมียนมา ถูกแจ้งข้อหาฐาน "เป็น บุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต"