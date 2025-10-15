ไม่ลดลงเลย!หนองคายยึดยาบ้าอีก1ล้านเม็ด

หนองคาย-นรข.สถานีเรือหนองคาย ตรวจยึดยาบ้า 1 ล้านเม็ด ข้ามแม่น้ำโขงเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนใน ขณะภาพรวม 15 วันของปีงบประมาณใหม่ หนองคายจับกุมคดียาเสพติดแล้ว 3 คดี ทั้งยาบ้า และไอซ์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(15 ต.ค.) ที่สถานีเรือหนองคาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., นาวาเอกวิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, น.ท.อริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย, พันเอกชูชาติ นนทบุตร ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ศุลกากร ได้ร่วมกัน แถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด
การตรวจยึดในครั้งนี้ พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข.ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จึงสั่งการให้ น.ท.อริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง ดักซุ่ม
กระทั่งเวลา 21.30 น. วันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา พบเรือกีบเพลายาว 1 ลำ มีชายฉกรรจ์นั่งมาในเรือ พอใกล้ถึงฝั่งได้ดับเครื่องยนต์เรือแล้วลำเลียงกระสอบขึ้นจากเรือวางไว้บริเวณจุดจอดเรือของหมู่บ้าน จำนวน 6 กระสอบ แล้วรีบขึ้นเรือกลับไป เจ้าหน้าที่ซุ่มดูอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง ไม่พบความเคลื่อนไหวอื่นใด จึงเข้าตรวจสอบ ก็พบว่าภายในกระสอบเป็นยาบ้าบรรจุอยู่เต็มกระสอบ จำนวน 100 มัด ประมาณ 1 ล้านเม็ด
จากนั้นได้ตรวจยึดมายังสถานีเรือหนองคาย ก่อนจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 ต.ค.2568 ซึ่งเป็น 15 วันของปีงบประมาณ 2569 จ.หนองคาย ได้บูรณาการทำงานร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ที่ขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด มีการจับกุมคดีสำคัญ 3 คดี ผู้ต้องหาหญิง 2 คน รวมของกลาง ยาบ้า 1,006,200 เม็ด และไอซ์ จำนวน 69 กิโลกรัม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(15 ต.ค.) ที่สถานีเรือหนองคาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., นาวาเอกวิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, น.ท.อริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย, พันเอกชูชาติ นนทบุตร ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ศุลกากร ได้ร่วมกัน แถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด
การตรวจยึดในครั้งนี้ พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข.ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จึงสั่งการให้ น.ท.อริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง ดักซุ่ม
กระทั่งเวลา 21.30 น. วันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา พบเรือกีบเพลายาว 1 ลำ มีชายฉกรรจ์นั่งมาในเรือ พอใกล้ถึงฝั่งได้ดับเครื่องยนต์เรือแล้วลำเลียงกระสอบขึ้นจากเรือวางไว้บริเวณจุดจอดเรือของหมู่บ้าน จำนวน 6 กระสอบ แล้วรีบขึ้นเรือกลับไป เจ้าหน้าที่ซุ่มดูอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง ไม่พบความเคลื่อนไหวอื่นใด จึงเข้าตรวจสอบ ก็พบว่าภายในกระสอบเป็นยาบ้าบรรจุอยู่เต็มกระสอบ จำนวน 100 มัด ประมาณ 1 ล้านเม็ด
จากนั้นได้ตรวจยึดมายังสถานีเรือหนองคาย ก่อนจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 ต.ค.2568 ซึ่งเป็น 15 วันของปีงบประมาณ 2569 จ.หนองคาย ได้บูรณาการทำงานร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ที่ขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด มีการจับกุมคดีสำคัญ 3 คดี ผู้ต้องหาหญิง 2 คน รวมของกลาง ยาบ้า 1,006,200 เม็ด และไอซ์ จำนวน 69 กิโลกรัม