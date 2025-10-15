xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์ - เทศบาลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ พร้อมร่วมกรมศิลปากรบูรณะพัฒนา “ปราสาทไบแบก” ปราสาทที่ถูกลืม อายุพันปี ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเชื่อมโยงปราสาทพนมรุ้ง- เมืองต่ำ ขณะอำเภอจัดชุด อส.-ชรบ.ลาดตระเวนเข้มป้องกันเขมรบุกฮุบอ้างสิทธิ์ ด้านชาวบ้านชายแดนไม่เห็นด้วยไทยร่วมถก JBC ชี้ไร้ประโยชน์เขมรไร้สัจจะเชื่อไม่ได้ เรียกร้อง “นายกฯ หนู” ใช้มาตรการเด็ดขาด



วันนี้ (15 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระศักดิ์ บุญด้วง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายวิชัย แข็งแรง, นายเจริญชัย วงค์มณฑล รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปราสาทไบแบก ตั้งอยู่ในสวนยางพาราของชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด ห่างจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชาไม่ถึง 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้มีการบูรณะมานานหลายปีแล้ว ซึ่งทางเทศบาลระบุว่าปราสาทไบแบกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรจริง แต่การบูรณะซ่อมแซมเป็นความรับผิดชอบของกรมศิลปากร แต่ทางเทศบาลเองมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาปรับปรุง ทั้งเรื่องความสะอาดโดยรอบ หรือถนนหนทางเข้า-ออก เพื่อให้สัญจรสะดวกมากขึ้น


นายเจริญชัย วงค์มณฑล รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่มาสำรวจปราสาทแล้วจะได้นำข้อมูลรายงานผู้บริหารและนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ปราสาทไบแบกที่ถูกขนานนามว่า “ปราสาทที่ถูกลืม” ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชม และศึกษาประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ยังจะได้หารือทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการจัดบวงสรวงปราสาทไบแบกแห่งนี้ด้วย ซึ่งหากมีการบูรณะปรับปราสาทไบแบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าขายดีขึ้นอีกด้วย


ขณะที่นายอำเภอบ้านกรวดได้สั่งการให้ อส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผลัดเปลี่ยนกันมาลาดตระเวนปราสาทไบแบกด้วย เพื่อดูแลรักษาไม่ให้กัมพูชาลักลอบเข้ามาบุกรุกทำลายหรือแม้อ้างสิทธิ์ด้วย เพราะปราสาทตั้งอยู่ในดินแดนไทย และเป็นสมบัติของชาติไทย


สำหรับปราสาทไบแบกเป็นศาสนสถานศิลปะขอม มีองค์ประกอบสำคัญของโบราณสถาน เช่น ปราสาท ก่อด้วยอิฐไม่สอปูน จำนวน 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทแต่ละหลังมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดียว ด้านอื่นเป็นประตูหลอก เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมสร้างด้วนหินทราย ปัจจุบันส่วนยอดของปราสาทด้านทิศเหนือยังพอสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ ปราสาทหลังกลางและด้านทิศใต้พังทลายเหลือเพียงส่วนเรือนธาตุ กำแพงแก้วและซุ้มประตู สร้างด้วนอิฐไม่สอปูน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้ง 3 หลัง มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณปราสาทพบฐานประติมากรรมหินทราย เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยม ปราสาทจำลองและบัวยอด สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17


จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นชาวบ้านตามแนวชายแดน กรณีที่จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) สมัยพิเศษที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าประชุมไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากกัมพูชาไม่ได้ทำตามข้อตกลง

นายยงยุทธ เชิดเมืองปักษ์ ชาวบ้าน อ.บ้านกรวด ไม่เห็นด้วยที่ไทยจะเข้าร่วมประชุม JBC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า เพราะมองว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อฝ่ายไทยเลย เพราะการประชุมที่ผ่านมา กัมพูชาก็ไม่เคยทำตามข้อตกลงใดๆ เลย ทั้งการร่วมเก็บทุ่นระเบิดแนวชายแดน การถอนกำลัง หรือแม้กระทั่งการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่กลับตรงกันข้ามยังเสริมกำลัง อาวุธ ประชิดชายแดน สร้างสถานการณ์ยั่วยุไทยตลอด เพราะกัมพูชาไม่เคยมีสัจจะ จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงกลาโหม ใช้มาตรการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาชายแดนมากกว่า เพราะคนในพื้นที่เดือดร้อนมาหลายเดือนแล้ว









(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC
(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC
(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC
(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC
(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น