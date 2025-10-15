(คลิป)บุรีรัมย์พร้อมพัฒนา “ปราสาทไบแบก” พันปีเป็นแหล่ง ทท. ป้องกันเขมรเคลมอ้างสิทธิ์ ชาวบ้านค้านไทยร่วมถก JBC

บุรีรัมย์ - เทศบาลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ พร้อมร่วมกรมศิลปากรบูรณะพัฒนา “ปราสาทไบแบก” ปราสาทที่ถูกลืม อายุพันปี ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเชื่อมโยงปราสาทพนมรุ้ง- เมืองต่ำ ขณะอำเภอจัดชุด อส.-ชรบ.ลาดตระเวนเข้มป้องกันเขมรบุกฮุบอ้างสิทธิ์ ด้านชาวบ้านชายแดนไม่เห็นด้วยไทยร่วมถก JBC ชี้ไร้ประโยชน์เขมรไร้สัจจะเชื่อไม่ได้ เรียกร้อง “นายกฯ หนู” ใช้มาตรการเด็ดขาด
วันนี้ (15 ต.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระศักดิ์ บุญด้วง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายวิชัย แข็งแรง, นายเจริญชัย วงค์มณฑล รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปราสาทไบแบก ตั้งอยู่ในสวนยางพาราของชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด ห่างจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชาไม่ถึง 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้มีการบูรณะมานานหลายปีแล้ว ซึ่งทางเทศบาลระบุว่าปราสาทไบแบกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรจริง แต่การบูรณะซ่อมแซมเป็นความรับผิดชอบของกรมศิลปากร แต่ทางเทศบาลเองมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาปรับปรุง ทั้งเรื่องความสะอาดโดยรอบ หรือถนนหนทางเข้า-ออก เพื่อให้สัญจรสะดวกมากขึ้น
นายเจริญชัย วงค์มณฑล รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่มาสำรวจปราสาทแล้วจะได้นำข้อมูลรายงานผู้บริหารและนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ปราสาทไบแบกที่ถูกขนานนามว่า “ปราสาทที่ถูกลืม” ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชม และศึกษาประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ยังจะได้หารือทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการจัดบวงสรวงปราสาทไบแบกแห่งนี้ด้วย ซึ่งหากมีการบูรณะปรับปราสาทไบแบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าขายดีขึ้นอีกด้วย
ขณะที่นายอำเภอบ้านกรวดได้สั่งการให้ อส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผลัดเปลี่ยนกันมาลาดตระเวนปราสาทไบแบกด้วย เพื่อดูแลรักษาไม่ให้กัมพูชาลักลอบเข้ามาบุกรุกทำลายหรือแม้อ้างสิทธิ์ด้วย เพราะปราสาทตั้งอยู่ในดินแดนไทย และเป็นสมบัติของชาติไทย
สำหรับปราสาทไบแบกเป็นศาสนสถานศิลปะขอม มีองค์ประกอบสำคัญของโบราณสถาน เช่น ปราสาท ก่อด้วยอิฐไม่สอปูน จำนวน 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทแต่ละหลังมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดียว ด้านอื่นเป็นประตูหลอก เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมสร้างด้วนหินทราย ปัจจุบันส่วนยอดของปราสาทด้านทิศเหนือยังพอสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ ปราสาทหลังกลางและด้านทิศใต้พังทลายเหลือเพียงส่วนเรือนธาตุ กำแพงแก้วและซุ้มประตู สร้างด้วนอิฐไม่สอปูน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้ง 3 หลัง มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณปราสาทพบฐานประติมากรรมหินทราย เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยม ปราสาทจำลองและบัวยอด สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17
จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นชาวบ้านตามแนวชายแดน กรณีที่จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) สมัยพิเศษที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าประชุมไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากกัมพูชาไม่ได้ทำตามข้อตกลง
นายยงยุทธ เชิดเมืองปักษ์ ชาวบ้าน อ.บ้านกรวด ไม่เห็นด้วยที่ไทยจะเข้าร่วมประชุม JBC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า เพราะมองว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อฝ่ายไทยเลย เพราะการประชุมที่ผ่านมา กัมพูชาก็ไม่เคยทำตามข้อตกลงใดๆ เลย ทั้งการร่วมเก็บทุ่นระเบิดแนวชายแดน การถอนกำลัง หรือแม้กระทั่งการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่กลับตรงกันข้ามยังเสริมกำลัง อาวุธ ประชิดชายแดน สร้างสถานการณ์ยั่วยุไทยตลอด เพราะกัมพูชาไม่เคยมีสัจจะ จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงกลาโหม ใช้มาตรการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาชายแดนมากกว่า เพราะคนในพื้นที่เดือดร้อนมาหลายเดือนแล้ว