เรือลากจูงบรรทุกสินค้าอับปางกลางแม่น้ำป่าสัก ภรรยาคนขับเรือตั้งครรภ์ 7 เดือนสูญหาย – เจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหา

พระนครศรีอยุธยา – เกิดเหตุเรือลากจูงบรรทุกสินค้าอับปางกลางแม่น้ำป่าสัก ภรรยาคนขับเรือซึ่งตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนสูญหายต่อหน้าต่อตา สามีรอดชีวิต เจ้าหน้าที่ระดมกำลังชุดประดาน้ำลงค้นหาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถกู้เรือขึ้นจากน้ำได้แล้ว แต่ยังไม่พบร่างผู้สูญหาย
ร.ต.อ.รุ่ง ปัญญา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุเรือลากจูงบรรทุกสินค้าเกิดอับปางกลางแม่น้ำป่าสัก มีผู้บาดเจ็บและสูญหาย เหตุเกิดบริเวณท่าเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (เจียไต๋) พื้นที่หมู่ 3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568
จุดเกิดเหตุ พบเรือลากจูงลำหนึ่งจมอยู่กลางแม่น้ำ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกตรึงตัวเรือไว้ พร้อมประสานเรือลากจูงอีก 5 ลำเข้าช่วยดึงเรือเข้าชิดฝั่ง เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราว ขณะเดียวกันชุดประดาน้ำจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ลงค้นหาผู้สูญหาย ทราบชื่อภายหลังคือ นางสาวเพ็ญนภาพร มากสาคร อายุ 21 ปี ภรรยาของคนขับเรือ
นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือลากจูงและสามีของผู้สูญหาย เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้ควบคุมเรือลากจูงลำสุดท้ายในขบวน มีเรือลากจูงอีก 5 ลำอยู่ด้านหน้า ทำหน้าที่ลากโป๊ะบรรทุกแร่จำนวน 3 ลำ ออกจากท่าน้ำวัดพนัญเชิงมุ่งหน้าไปท่าน้ำจัมโบ้ ระหว่างทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ เรือเกิดเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำกลางแม่น้ำ ตนกระโดดออกจากเรือได้ทัน แต่ภรรยาซึ่งอยู่ท้ายเรือไม่สามารถออกมาได้ทันและสูญหายไปกับกระแสน้ำ
นายศิราวุฒิยังบอกด้วยเสียงสั่นว่า ภรรยากำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 7 เดือน ตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในจังหวะเพียงเสี้ยววินาที
ด้าน นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณโค้งน้ำซึ่งต้องใช้ความชำนาญในการควบคุมเรือ และเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดการเดินเรือหลังจากหยุดชั่วคราว เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงจากมวลน้ำระลอกที่ 10 ที่กำลังไหลผ่าน คาดว่าเหตุเรือล่มอาจเกิดจากแรงดึงของเชือกขณะเข้าโค้ง ทำให้เรือพลิกตัวและจมลงอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ และทีมเรือที่ร่วมขบวน ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจกู้ภัยและอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ
กระทั่งเวลาประมาณ 23.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง จึงสามารถกู้เรือลากจูงขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ โดยใช้เครนขนาดใหญ่ยกตัวเรือขึ้นจากจุดเกิดเหตุ หลังยกเรือขึ้นตรวจสอบ พบว่ากระจกหน้าเรือแตก ตัวเรือเสียหายบางส่วน ข้าวของภายในกระจัดกระจาย แต่ ไม่พบร่างของนางสาวเพ็ญนภาพร ภายในตัวเรือแต่อย่างใด
ก่อนการยกเรือ นายศิราวุฒิ สามีผู้สูญหาย ได้จุดธูปขอขมาแม่คงคา แม่ย่านางเรือ และเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้พบภรรยาโดยเร็ว พร้อมให้คำมั่นว่าหากพบภรรยาปลอดภัยจะขอบวชอุทิศส่วนกุศล
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศปิดน่านน้ำชั่วคราว ห้ามเรือทุกชนิดสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติการค้นหาและกู้เรือ
นายบวร วงศ์แซ่ฮ้อ อายุ 61 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือ ให้ข้อมูลว่า แม่น้ำป่าสักช่วงจุดเกิดเหตุไม่ได้มีกระแสน้ำเชี่ยว จุดอันตรายจริงจะอยู่บริเวณสามแยกวัดพนัญเชิงซึ่งขบวนเรือได้ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจากแรงดึงของเชือกลากที่เกิดขณะเข้าโค้ง
ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุด้วยความเศร้าโศก โดยเฉพาะ นางสาวพัชราพร บุญหล้า อายุ 24 ปี พี่สาวของผู้สูญหาย กล่าวว่า หลังทราบข่าวได้รีบเดินทางจาก จ.สมุทรปราการ มาทันที ยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้ และหวังเพียงให้เจ้าหน้าที่พบร่างน้องสาวโดยเร็วที่สุด
ต่อมาเช้าวันนี้( 15 ต.ค.) เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้ารับช่วงต่อภารกิจค้นหา โดยระดมเรือท้องแบนกว่า 10 ลำ ล่องตามลำน้ำป่าสัก ระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร จากจุดเกิดเหตุถึงสามแยกวัดพนัญเชิง
บรรยากาศการค้นหาเป็นไปด้วยความเงียบงันและโศกเศร้า ญาติผู้สูญหายยืนรอริมฝั่งน้ำ จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เจอร่างหลานสาวโดยเร็ว ขณะที่ทีมประดาน้ำจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ยังคงระดมกำลังดำน้ำตรวจสอบความลึกกว่า 15 เมตร ตั้งแต่จุดเรือจมล่องตามกระแสน้ำ
นายอภินันท์ สุขสมบูรณ์ อายุ 46 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยา จุดบางบาล 308 เปิดเผยว่า วันนี้จะใช้เรือท้องแบนเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าร่างผู้สูญหายอาจลอยขึ้นมาแล้ว กระแสน้ำในพื้นที่ไม่แรงมาก จึงเชื่อว่าร่างน่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ครอบครัวและสามีของผู้สูญหายยังคงปักหลักรอข่าวอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ด้วยความหวังว่าจะได้พบร่างภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์กลับคืนสู่อ้อมกอดอีกครั้ง