ทหารยิงสกัดสนั่นชายแดนฝาง! คาราวานยานรกแบกเป้ขนยานรกเลาะดอยหัวนกกลางดึก

เชียงใหม่ - ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสก่อนลาดตระเวนเฝ้าส่องเข้มงวด..พบคาราวานยานรกแบกเป้สะพายปืนเลาะดอยหัวนกชายแดนฝางกลางดึก แถมเหิมสาดกระสุนใส่ จนท.ซ้ำ จนต้องยิงสกัดกลางดึก ยึดยาบ้าได้อีก 2 เป้
เช้าวันนี้ (15 ต.ค.) ทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุกรณีปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณพื้นที่เส้นทางแปลงกุหลาบ ใกล้ดอยหัวนก ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ตรวจพบเป้กระสอบดัดแปลง จำนวน 2 เป้ ภายในเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) Y-1 จำนวนรวมประมาณ 200,000 เม็ด
ทั้งนี้ ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ จึงจัดกำลัง บก.ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นแปลงกุหลาบ ต่อเนื่องตั้งแต่ห้วงเย็นวันที่ 14 ต.ค. 68 ถึง 16 ต.ค. 68
กระทั่งกลางดึก (14 ต.ค.) ชุดปฏิบัติการ ทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ตรวจพบ กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน 3-4 คน แบกเป้สะพายหลัง จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ จนเกิดการปะทะ ประมาณ 10 นาที
สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัย ขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัด และความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทัศนวิสัยจำกัด หลังปะทะเจ้าหน้าที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง ประมาณ 2 เป้ คาดว่าบรรจุยาเสพติดไม่ทราบชนิด จัดกำลังเพิ่มเติมจำนวน 2 ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมเช้าวันนี้