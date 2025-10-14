พระนครศรีอยุธยา - อยุธยาน้ำท่วม เดือดร้อนทะลุ 5 หมื่นหลังคาเรือน ขณะ ที่ หลายจุดน้ำเริ่มลด กลุ่มเด็กๆจิตอาสา ช่วยล้างโคลนริมกำแพงวัด เผยมาช่วยกันทำความดีก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำ
วันนี้( 14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 5 ส่งผลให้ระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลง ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 50,026 ครัวเรือน
ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่มายังบริเวณ ริมคลองเมือง รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ปลูกอาศัยถูกน้ำท่วมตลอด 2 ฝั่งคลอง จากที่สังเกตุเห็นพบว่าระดับน้ำเริ่มลดระดับลง ทำให้เห็นคราบน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เบื้องต้น ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วม มานานร่วมเดือน ซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วในบางจุด เช่นบริเวณ ท่าน้ำ วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลง ทำให้ตอนนี่พบโคลน ที่มากับน้ำจำนวนมาก เจอกับกลุ่มเด็กๆที่อยู่บริเวณรอบวัด กำลังรวมตัวกันช่วยล้างทำความสะอาดล้างถูดินโคลน เพื่อทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว
สอบถาม ด.ช.ชวกร อายุ 15 ปี 1 ในกลุ่มเด็ก วัดศาลาปูน เล่าว่า ที่มารวมตัวกันก็จะเป็นเด็กๆในละแวกวัด ลูกหลานพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในวัด จึงชวนกันมาล้างขี้ดิน ขี้โคลน หลังน้ำลดลง เพราะว่าบริเวณดังกล่าอยู่ริมน้ำและเลอะโคลนทำให้ลื่น จึงมาช่วยกันทำอยากให้สะอาด จึงมาช่วยกัน น้ำท่วมบริเวณนี้มา 2 อาทิตย์กว่า พอน้ำลงก็เลยมารีบล้าง มาช่วยกันทำความดีก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำ