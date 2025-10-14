“สุวัจน์” หนุน“คนละครึ่งพลัส”ช่วยกระตุ้นศก.ได้ ชี้ส.ส.ย้ายซบพรรครบ.-พรรคใหญ่เป็นปกติทางการเมือง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “สุวัจน์” หนุน “คนละครึ่งพลัส” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้ ชี้ปรากฏการณ์เลือดไหล ส.ส.ย้ายซบพรรครัฐบาลและพรรคการเมืองใหญ่ เป็นปกติทางการเมืองที่ใกล้เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ส่วนจุดยืน “ชพน.” ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรค
วันนี้ ( 14 ต.ค.68) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล ที่เตรียมออกมาให้ประชาชนได้ใช้ นั้นสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนั้นได้ออกมาใช้จ่าย ออกมาเที่ยว ออกมากิน พอคนออกมาใช้สิทธิ์นั้นก็เป็นการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่จำนวนเงินที่รัฐบาลสนับสนุนนั้นเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ารัฐบาลสามารถหางบประมาณส่วนอื่นมาเพิ่มเติมได้ตนคิดว่าเป็นโครงที่ดีสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และได้ผลโดยตรง
อย่างที่นักวิชาการหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งแต่อย่างไรก็ตามด้วยงบประมาณและระยะเวลาของโครงการนั้นถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆ ส่วนในระยะยาวนั้นยากเนื่องจากอายุรัฐบาลนี้นั้นเหลือเวลาเพียง 3-4 เดือน
ส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวนั้นเราคงต้องมองเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต การใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะของแรงงานให้สูงขึ้น ซึ่งเรื่องที่กล่าวมานั้น คงต้องไปว่ากันหลังเลือกตั้งครั้งต่อไป
ทางนายสุวัจน์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่พรรคการเมืองหลายพรรคนั้นกำลังเจอปัญหาเลือดไหลออกจากพรรค คือ การที่ ส.ส.ต่างพากันย้ายพรรค ว่า มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นทุกรัฐบาลต่างไม่รู้ว่าจะยุบสภาฯ มีการเลือกตั้งใหม่ช่วงไหน แต่มารัฐบาลชุดนี้ ส.ส.ต่างมองว่าเห็นการเลือกตั้งล่วงหน้าค่อนข้างแน่นอน ทำให้ ส.ส.มองว่าการย้ายฝั่งมาอยู่กับพรรครัฐบาลปัจจุบันหรือพรรคการเมืองใหญ่นั้นจะได้เปรียบเพราะเหมือนเป็นการหาเสียงล่วงหน้าได้เลยเนื่องจากพอจะคาดการวันเลือกตั้งได้แล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนควรจะต้องติดตาม ซึ่งในช่วงนี้พรรคการเมืองนั้นต้องใช้เวลาที่มีอยู่ก่อนการเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์ ให้คุ้มค่า ยิ่งเตรียมตัวได้นานมากเท่าไรก็จะเป็นผลดีต่อการเลือกตั้ง
โดยส่วนตัวนั้นตนอยากเห็นการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมืองในเรื่องนโยบาย การไปสรรหาผู้สมัครเก่งๆ มีคุณภาพที่จะมาช่วยประเทศแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ รวมไปถึงการคิดนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตนอยากเห็นและอยากให้พรรคการเมืองเตรียมตัวในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นเป็นการเลือกตั้งอยู่ในวิกฤติเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่และต่อเนื่องที่เราต้องแก้ไข ฉะนั้นทุกพรรคการเมืองต้องช่วยกันทำให้เต็มที่ในการคัดในสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งนโยบายและคนให้กับพี่น้องประชาชน
สำหรับจุดยืนของพรรคชาติพัฒนาในขณะยังไม่ได้มีการคุยกันภายในพรรคแต่คงต้องมีการคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นและวางนโยบายในการหาเสียงและนำไปสู่การแก้ไข นายสุวัจน์ กล่าวในตอนท้าย