พบกองทัพแมงกะพรุนนับหมื่นลอยเต็มชายหาดบ่อใหญ่ ประมงเพชรบุรีชี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากคลื่นลมแรง – ย้ำห้ามจับเล่นเด็ดขาด

เพชรบุรี – นักท่องเที่ยวแตกตื่นหลังพบกองทัพแมงกะพรุนนับหมื่นลอยเต็มชายหาดบ้านบ่อใหญ่ อ.ชะอำ เจ้าหน้าที่ประมงยืนยันเป็น “แมงกะพรุนถ้วย” มีพิษอ่อน ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ชี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปี เตือนประชาชนอย่าจับหรือสัมผัสโดยตรงเพื่อความปลอดภัย
วันนี้( 14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบแมงกะพรุนนับหมื่นตัวลอยเกลื่อนชายหาดบ้านบ่อใหญ่ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบแมงกะพรุนจำนวนมากเกยตื้นอยู่ตลอดแนวชายหาด ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็น แมงกะพรุนสายพันธุ์ “แมงกะพรุนถ้วย” (Jellyfish) ลักษณะโปร่งใสคล้ายวุ้น ตัวกลมคล้ายร่ม และมีหนวดด้านล่าง โดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์ แต่บางส่วนเริ่มแห้งกรังตามชายหาด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าแมงกะพรุนถูกคลื่นลมแรงในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา พัดขึ้นฝั่ง ซึ่งเป็นช่วงที่บริเวณอ่าวเพชรบุรีมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงต่อเนื่อง
นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า แมงกะพรุนที่พบส่วนใหญ่เป็นแมงกะพรุนถ้วย ซึ่งเป็นชนิดไม่มีพิษรุนแรงและสามารถนำมาบริโภคได้ เพราะมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มีอาการแพ้สัมผัสโดยตรง อาจเกิดอาการคันหรือระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อยได้
ส่วนกรณีแมงกะพรุนมีพิษ เช่น “แมงกะพรุนไฟ” จะมีลักษณะสีสันสดใสและหนวดขาวยาว หากถูกสัมผัสอาจเกิดอาการปวด บวม แดง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ หากถูกแมงกะพรุนไฟต่อย ห้ามใช้น้ำจืดล้างบาดแผลเด็ดขาด ควรใช้น้ำทะเลหรือน้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษแทน จากนั้นรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
นายประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรากฏการณ์แมงกะพรุนเกยตื้นลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงคลื่นลมแรง โดยพบมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งแต่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี ไปจนถึงอำเภอชะอำ จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่แตกตื่น เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ขอความร่วมมืออย่าจับเล่นหรือสัมผัสโดยตรงเพื่อความปลอดภัย