(คลิป)อุดรก็ไม่ปลอดภัย!โจรซิ่งมอไซค์กระซากกระเป๋าสาวกลางเมือง ได้เงินไป140บาท

อุดรธานี – เปิดคลิปโจรฉกกระเป๋ากลางวันแสกๆกลางเมืองอุดร สาวเจ้าของกระเป๋าเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ไล่ตามแต่ไม่ทัน เผยโจรได้เงินไป 140 บาทพร้อมเอกสารทางราชการ เตือนภัยสาวขับมอเตอร์ไซค์ อย่าแขวนกระเป๋าหน้ารถล่อหูล่อตาพวกคนไม่ดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ DeeDy Varitsarakorn (DeeDy Beauty Cafe) โพสต์คลิปวีดีโอพร้อมข้อความเตือนภัยว่า "#โจรฉกกระเป๋า กลางวันแสกๆก็ยังฉกกระเป๋ากันง่ายๆ เหตุเกิดหน้าร้านสักพักเองค่ะ ขับขี่มอไซค์ยุคนี้ห้ามเอากระเป๋าไว้หน้ารถหรือสะพายข้างนะคะ อันตรายมาก"
คลิปดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้( 14 ต.ค. )เวลาประมาณ 09.00 น. บริเวณถนนเทพบุรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ในภาพผู้หญิงคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์แล้วจอดรถ จากนั้นมีมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายขับเข้ามาประกบ ก่อนยื่นมือฉวยกระเป๋าที่วางอยู่หน้าตะแกรงรถ แล้วเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเพื่อตรวจสอบ พบว่า จุดที่เกิดเหตุเป็นชุมชน มีประชาชนอยู่หนาแน่น และจากการสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่า ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงและมีหน้าที่การงาน แต่เบื้องต้นไม่สะดวกให้เปิดเผยเป็นข่าว สำหรับทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปนั้นมี มีเงินประมาณ 140 บาท และเอกสารสำคัญทางราชการ และผู้เสียหายเจ้าของกระเป๋ายังไม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้หลังคลิปเผยแพร่ออกไป เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบทราบทะเบียนรถที่ใช้ก่อเหตุ และรอเพียงให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุด จากการสอบถาม นางสาววรัชญา มาพงษ์ หรือ ภา อายุ 32 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า “ตอนนั้นเวลาประมาณ 9.00 น. ผู้เสียหายเป็นลูกค้าประจำที่กำลังจะมาทำผมที่ร้าน เห็นขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านไปนิดหนึ่งแล้วชะลอ จากนั้นมีผู้ชายขับรถตามมาประกบข้าง เหมือนมีการพูดคุยกันสั้น ๆ ก่อนที่ผู้ชายจะเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าที่วางอยู่ในตะกร้าหน้ารถ แล้วขับหนีไปอย่างรวดเร็ว”
เธอเล่าต่ออีกว่า “ลูกค้าก็ตกใจมาก พยายามขับรถตาม แต่ไม่ทัน เลยกลับมาที่ร้านเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ตอนหลังถึงรู้ว่าทรัพย์สินที่หายไปเป็นเงินสด 140 บาท กับเอกสารทางราชการบางอย่าง”