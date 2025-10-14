เลขา กกต.เตรียมลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 16 ต.ค.นี้

กาญจนบุรี - เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ขณะที่กรรมการการเลือกตั้ง “ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์” มีกำหนดร่วมสังเกตการณ์ในวันลงคะแนน 19 ต.ค.นี้
วันนี้ (14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยจะเปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก 2 พรรคการเมือง ประกอบด้วยนางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “ดรีม” หมายเลข 1 จากพรรคภูมิใจไทย พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กเลน” หมายเลข 2 จากพรรคเพื่อไทย
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กกต.กลาง ได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เพื่อร่วมกิจกรรม “Big Day” บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยภายหลังจากกิจกรรม นายแสวงจะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลเลาขวัญ และในช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอเลาขวัญ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงระบบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน
ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม 2568 เพื่อสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมและการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00–15.00 น. จะตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และในช่วงบ่ายเวลา 15.00–16.00 น. จะตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งในพื้นที่
จากนั้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00–12.00 น. ศ.ดร.สันทัด จะร่วมสังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ และในช่วงบ่ายเวลา 13.00–15.00 น. จะสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ส่วนในวันเลือกตั้งจริง วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00–12.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอเลาขวัญ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองผือ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์ศาลตาเจ้าบ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเลาขวัญ
และในช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์รวมคะแนนผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่
ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสนามเลือกตั้งสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้าง ครอบคลุมหลายอำเภอ และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปใช้สิทธิลงคะแนน และขอให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผู้สมัคร ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง