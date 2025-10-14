อุทยานฯ ทองผาภูมิ เปิดฤดูกาลเดินป่า “เขาช้างเผือก” ปี 2569 เริ่ม 1 พ.ย.นี้ – จำกัดวันละ 60 คน จองผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!

กาญจนบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประกาศเปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ“เขาช้างเผือก” ประจำปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2568 – 31 ม.ค. 2569 เฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เน้นปลอดภัยสูงสุด จำกัดนักท่องเที่ยววันละ 60 คน พร้อมเปิดระบบจองออนไลน์ผ่านGoogle Form เริ่ม 15 ต.ค.นี้
วันนี้( 14 ต.ค.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว“เขาช้างเผือก” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2569 ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569
การเปิดฤดูกาลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของพื้นที่ พบว่าธรรมชาติฟื้นตัวสมบูรณ์ ปลอดภัยสำหรับการทำกิจกรรมเดินป่า จึงออกประกาศอุทยานฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ให้เปิดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
“เขาช้างเผือก” ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดของภาคตะวันตก ด้วยเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่สวยงามและท้าทาย นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน เพื่อพิชิตยอดเขาสูงสุดที่ระดับ 1,249 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
จากยอดเขาช้างเผือกสามารถชมวิวแบบพาโนรามาได้ 360 องศา มองเห็นแนวเทือกเขาที่ทอดยาวไปจรดชายแดนไทย–เมียนมา รวมถึงทัศนียภาพของเขื่อนวชิราลงกรณที่งดงามและสงบเงียบ
ไฮไลต์สำคัญของเส้นทางคือ“สันคมมีด” จุดชมวิวที่สวยและท้าทายที่สุดของเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นสันเขาแคบ ๆ ที่ต้องอาศัยสมาธิและความมั่นใจในการเดิน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง
เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
นายยุทธพงค์ เปิดเผยว่า สำหรับฤดูกาลปี 2569 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ปรับปรุงระบบการจองให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบGoogle Form ซึ่งเปิดให้ประชาชนจองคิวได้ล่วงหน้า พร้อมตรวจสอบรายชื่อแบบReal-Time ผ่านหน้าเพจ“อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ” บนFacebook
ระบบนี้เป็นปีที่สองของการนำมาใช้ และได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยจะเปิดรับจองครั้งละ 15 วัน เช่น รอบแรก (1–15 พฤศจิกายน 2568) จะเปิดจองในวันที่ 15 ตุลาคม 2568
เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ทางอุทยานฯ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 60 คนต่อวัน ตามขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity)
หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ โดยเฉพาะบ้านอีต่องและเหมืองปิล๊อก
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักค้างแรม ใช้บริการร้านอาหาร ที่พัก และสินค้าชุมชน
“ทุกปีเมื่อเปิดเขาช้างเผือกจะเห็นความคึกคักชัดเจน ร้านค้าเล็ก ๆ ในหมู่บ้านขายดี ที่พักเต็มหมด เป็นรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถิ่น ขณะเดียวกันอุทยานฯ ก็ได้ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในพื้นที่
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม” นายยุทธพงค์ กล่าว
ทั้งนี้ อุทยานฯ ได้กำหนดเงื่อนไขเข้มงวดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยและรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมต้องมีอายุระหว่าง 13–70 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเดินทางระยะไกลได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีการรับหน้างาน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อก่อนอนุญาตให้เข้าพื้นที่
ด้านสิ่งแวดล้อม อุทยานฯ กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรม นำขยะออกจากพื้นที่ทั้งหมด และใช้“ถุงขับถ่ายย่อยสลายได้” ตามรูปแบบที่อุทยานฯ จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
“เขาช้างเผือกเป็นเส้นทางที่มีความสูงชันและท้าทาย นักท่องเที่ยวต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกประการ
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาความงดงามของธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง” หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวย้ำ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา“เขาช้างเผือก” ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ผสมผสานระหว่างความชัน ความท้าทาย และทิวทัศน์ที่งดงามไร้สิ่งบดบัง จนกลายเป็น“เส้นทางในฝันของนักเดินป่าไทย” ที่ต้องลองพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต
แม้จะมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้เข้าร่วมและช่วงเวลาเปิดให้ท่องเที่ยวเพียง 3 เดือนต่อปี แต่ก็ถือเป็นมาตรการสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่เขาช้างเผือก ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เปราะบางและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง