ทะลักต่อเนื่องเขมรลอบเข้าไทยหวังหางานทำ ล่าสุดรวบอีก11คนบริเวณชายแดนคลองหาด จ.สระแก้ว

สระแก้ว- ทะลักต่อเนื่อง แรงงานเขมรลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สารภาพหวังเข้ามาหางานทำในพื้นที่ชั้นในเหตุเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ล่าสุด กกล.บูรพา รวบอีก 11 คน ดำเนินคดีลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
วันนี้ (13 ต.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด ร่วมกับ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 (กองร้อยทหารพรานที่ 1303) หมวดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด หมวดทหารม้าลาดตระเวน และหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่ 11 พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ม. 12 บ้านเขาช่องแคบ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้ร่วมกันควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเป็นชาย 7 คน และหญิง 4 คนที่พากันเดินเท้าออกจากชายป่าในลักษณะลับๆ ล่อๆ บริเวณถนนความมั่นคงบ้านเขาช่องแคบ ม. 12 ชายแดนไทย–กัมพูชา
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดได้ลักลอบเดินข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อหวังจะเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของไทย และไม่มีเอกสารแสดงตน หรือใบอนุญาตทำงาน รวมถึงเอกสารการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามที่ทางการไทยกำหนดไว้
จึงควบคุมตัวทั้งหมดทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองหาด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา “หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพาได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตรวจตราตามแนวชายแดน โดยเฉพาะเส้นทางรองและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนสระแก้วในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หลังพบความพยายามลักลอบข้ามแดนของแรงงานกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ฟื้นตัว
จึงทำให้มีแรงงานจำนวนมากพยายามลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย...