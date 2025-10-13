“ธรรมนัส” ลุยสมุทรสงคราม เร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ ย้ำ “จะทำสงครามให้หมดไปจากแผ่นดินไทย”

สมุทรสงคราม –“ธรรมนัส ” นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ติดตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่ระบาดยาวนานกว่า 10 ปี พร้อมมอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบแก่ 9 จังหวัด เดินหน้าสร้างสมดุลทรัพยากรทะเลและพัฒนาอาชีพชาวประมงอย่างยั่งยืน
วันนี้( 13 ต.ค.) ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญด้านการประมง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ “ปลาหมอคางดำ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่มานานกว่า 10 ปี
ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและแนวทางการควบคุมการระบาดของปลาหมอคางดำ รวมถึงการแปรรูปปลาชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัส จะมอบป้ายโครงการ “การนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน” ให้แก่ผู้แทนจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระยอง จันทบุรี และตราด พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน 4 ราย
โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำส่วนราชการและประชาชนกว่า 700 คนให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังปัญหาจากภาคเกษตรและประมงในพื้นที่
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง รายงานว่า โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 มีเรือเข้าร่วมทั้งสิ้น 923 ลำ วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาท เพื่อปรับสมดุลการใช้ทรัพยากรทางทะเล และเปิดทางให้ชาวประมงเปลี่ยนอาชีพหรือใช้งานเรือในรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีเรือที่แสดงความประสงค์ออกนอกระบบแล้ว 804 ลำ ได้รับชดเชยแล้ว 726 ลำ รวมเป็นเงินกว่า 1,004 ล้านบาท โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงคราม มีเรือเข้าร่วม 14 ลำ ได้รับอนุมัติชดเชยแล้ว 13 ลำ
ส่วน “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ พ.ศ.2567–2570” มีความคืบหน้าชัดเจน เช่น กำจัดปลาหมอคางดำได้กว่า 7.32 ล้านกิโลกรัม ลดพื้นที่ระบาดจาก 19 จังหวัด เหลือ 17 จังหวัด ปล่อยปลานักล่ากว่า 1.13 ล้านตัว นำปลาหมอคางดำไปผลิตเป็นปลาป่นกว่า 2 ล้านกิโลกรัม สร้างมูลค่า 34 ล้านบาท ทดลองเพาะพันธุ์ปลาหมอคางดำสายพันธุ์ 4n เพื่อเลี้ยงและปล่อยคืนธรรมชาติ ในปีงบประมาณ 2568 กรมประมงมีแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 78.8 ล้านตัว และดำเนินการไปแล้วกว่า 96.6%
ภายหลังตรวจเยี่ยม ร.อ.ธรรมนัส ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เสนอให้รัฐควบคุมการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด และปราบปราม “ประมงเถื่อน” ที่กระทบต่อราคาภายในประเทศ พร้อมเสนอให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือจับปลาหมอคางดำ และส่งเสริมการใช้กากชาเพื่อควบคุมประชากรปลาหมอคางดำ
ขณะที่นายชัยยันต์ เจียมศิริ ประธานเครือข่ายสภาเกษตรกรไม้ผล ได้เสนอให้รัฐวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เช่น ลิ้นจี่ที่ติดผลยาก และผลักดันตลาดส่งออกส้มโอ–มะพร้าวน้ำหอมสู่ยุโรป เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าขจัดปัญหาปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นจากประเทศ โดยใช้ทั้งมาตรการทางชีวภาพและการแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น การหมักเป็นแร่ธาตุและสารอาหารพืช เพื่อลดต้นทุนเกษตรกร พร้อมส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นกลไกกระจายผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น
"ยืนยันว่าจะทำสงครามกับปลาหมอคางดำให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งอีกนานเท่าใด ผมจะทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงอย่างเต็มกำลัง”
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางเสียงปรบมือจากประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจและเสนอแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนแก่รัฐบาล