ท่องเที่ยวตราดเสียหายแล้ว700ล.หลัง กต.อังกฤษ เตือนปชช.หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่กฏอัยการศึก

ตราด - พ่อเมืองตราด ประสานเสียง ททท.-อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวยันเกาะช้าง-เกาะกูด ปลอดภัยไร้ปัญหาเรื่องสู้รบแม้ถูกประกาศเป็นพื้นที่กฏอัยการศึก หลังกระทรวงต่างประเทศอังกฤษเตือน ปชช.หลีกเลี่ยง จนสร้างความเสียหายช่วงไฮซีซันแล้วถึง 700 ล้านบาท
จากกรณีที่ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ได้แนะนำให้ชาวอังกฤษหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นมายัง จ. ตราด จนทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ ประสบปัญหาเรื่องบริษัทประกันภัย ไม่ทำประกันการเดินทาง จนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่จองโรงแรมไว้ที่เกาะช้าง จ.ตราด ได้รับความเดือดร้อนนั้น
วันนี้ ( 13 ต.ค.) ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สำนักงานฯ จำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมายัง จ.ตราด โดยเฉพาะหมู่เกาะทะเลตราด ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าในวันนี้สถานการณ์ชายแดนตราดไม่ใช่เป็นพื้นที่การสู้รบเหมือนในภาคอีสาน เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศกัมพูชาเท่านั้น
โดยเฉพาะ เกาะช้าง เกาะกูดและเกาะหมาก ไม่ใช่พื้นที่อันตราย และในวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากในทุกวัน เนื่องจากมีความปลอดภัยทั้งการเดินทางและลมฟ้าอากาศ
“แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปกังวลก็คือ การที่ประเทศไทยโดยฝ่ายความมั่นคง ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง จ.ตราด เป็นพื้นที่เขตกฏอัยการศึก ซึ่งในความหมายของชาวยุโรป และผู้ประกอบการทำประกัน จะไม่รับทำประกันภัย เนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัย และหากเกิดเหตุขึ้นจะทำให้ต้องจ่ายค่าประกันภัยในจำนวนมาก ”
และยังบอกอีกว่า การประกาศให้พื้นที่ทั้ง จ.ตราด เป็นพื้นที่เขตกฏอัยการศึก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทางในช่วงปลายปี 2568 เป็จำนวนมากจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วถึง 700 ล้านบาท
ขณะที่ นายทวีศักดิ์ วงษ์วิลาส อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด บอกว่า เกาะช้าง ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อเนื่องเพราะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปัญหาเรื่องการสู้รบ อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องกฏอัยการศึกษา เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกังวลเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย รวมทั้งผู้ประกอบการประกันภัย ก็จะไม่ยอมชดเชยเงินค่าความเสียหาย
“ หากทางฝ่ายความมั่นคงเข้าใจและสามารถยกเลิกเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่อยู่ติดกับชายแดนได้ก็น่าจะดี และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่น” อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด กล่าว
ด้าน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยืนยันว่า เกาะช้าง และเกาะกูด เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.ตราด ซึ่งแม้ในช่วงที่มีข่าวการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา จ.ตราด ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา และขอยืนยันว่า เกาะช้างและเกาะกูด มีความปลอดภัยและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น จึงขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่