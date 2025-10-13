อ่วมอีกพัทยา!! ฝนถล่มหนักกว่าชั่วโมงทำน้ำท่วมสูงหลายจุดถนนหลายสายรถสัญจรไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- อ่วมอีกพัทยา!! ฝนถล่มหนักกว่า 1 ชั่วโมงทำน้ำท่วมสูงหลายจุด ถนนหลัก 3สายระดับน้ำสูงกว่า 50-60 เซนติเมตร รถเล็ก- รถใหญ่ผ่านไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (13 ต.ค.)ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมงทั่วพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนทำให้มีน้ำท่วมสูงหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณถนนพัทยาสาย 3 ช่วงแยกเพนียดช้าง, ถนนสุขุมวิทปากซอยห้าธันวา, และ ซอยเขาน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ที่มีระดับน้ำสูงกว่า 50-60 เซนติเมตร
รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร
เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้เร่งเปิดทางระบายน้ำและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการเข้า เมืองพัทยา