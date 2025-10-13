นาทีชีวิต! ฝนกระหน่ำฟ้าผ่านักท่องเที่ยวสาวทุ่งสงหวิดดับบนยอดดอยปุยหลวง

แม่ฮ่องสอน - เผยนาทีชีวิต..คณะนักท่องเที่ยวเดินขึ้นดอยปุยหลวง ยอดดอยสูงสุดของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ามกลางฝนตกหนัก เกิดฟ้าผ่านักท่องเที่ยวสาวทุ่งสง นครศรีธรรมราช หวิดดับ ต้องทำ CPR ก่อนหามลงดอยส่ง รพ.ศรีสังวาลย์ และส่งต่อ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ กันระทึกทั้งคืน
หลังฝนตกฟ้าคะนองบางพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อค่ำวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานว่าได้เกิดฟ้าผ่าลงมาใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางขี้นไปท่องเที่ยวบนยอดเขาดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นหญิง ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เบื้องต้นทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจากอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อายุ 30 ปี
ต่อมาเพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ รวมถึงนางสาววริชญา ชะอุ่ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอนุวัตน์ รัตนพงศ์ ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุวิทย์ สิงขา ผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด สมาชิก ร้อย อส.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และลูกหาบช่วยกันปฐมพยาบาลทำ CPR ก่อนช่วยกันแบกผู้บาดเจ็บลงมาอย่างทุลักทุเล เพราะทางเดินลื่นมากจากฝนตกหนัก กระทั่งผู้บาดเจ็บลงมาถึงบ้านห้วยฮี้ ก่อนส่งต่อไปรักษาตัวที่ รพ.ศรีสังวาลย์ ในคืนเดียวกันและต้องเร่งส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ทันที
ยอดดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง ถือเป็นยอดดอยสูงสุดของแม่ฮ่องสอน มีทัศนียภาพสวยงามมากแห่งหนึ่ง ที่ผ่านมาทางชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ด้วยความยากลำบากของเส้นทางที่ต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่ค่อยมีใครเดินทางขึ้นไปมากนัก