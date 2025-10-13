ไม่ถึง 2 ชั่วโมงเกลี้ยง!พ่อค้าแม่ค้าอุทัยธานี ร่วมใจทำดีถวาย ร.๙ ต้มโจ๊กพร้อมชุดอาหารเช้าแจกฟรี 9 ปีติด

อุทัยธานี – สถิตในดวงใจตราบนานเท่านาน..พ่อค้าแม่ค้าชาวเมืองอุทัยฯ ร่วมทำความดีวันนวมินทรมหาราชถวายพ่อหลวง ร.๙ รวมกลุ่มตั้งโต๊ะริมถนนหน้าอำเภอฯปีที่ 9 แจกของที่เคยขายทั้งโจ๊กหมูใส่ไข่-น้ำเต้าหู้/ปาท่องโก๋-หมี่เหลือง ฯลฯ แจกให้ผู้คนได้กินฟรีแบบไม่อั้น ไม่ถึง 2 ชั่วโมงหมดเกลี้ยง
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เช้าวันนี้(13 ต.ค.) นายสุรัติ อณุหอุทัย อายุ 65 ปี พ่อค้าขายโจ๊ก ร่วมกับกลุ่มเพื่อนพ่อค้าแม่ค้า น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และอาหารเช้าต่างๆ พร้อมใจกันตั้งโต๊ะริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี นำของที่ตัวเองเคยทำจำหน่ายทุกวัน มาแจกจ่ายให้กับผู้คนฟรีแบบไม่อั้นเท่ากับจำนวนที่ตัวเองเคยทำขายตามปกติ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ เหมือนกับที่เคยทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว
ซึ่งพบว่า ทั้งลูกค้าประจำและผู้คนที่เดินทางผ่านมา ต่างแวะเวียนกันเข้ามารับประทานโจ๊ก และของกินอื่นๆ บ้างก็นั่งทานที่ร้าน บ้างก็นำใส่ถุงกลับบ้าน กันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ของที่ทำมาแจกปีนี้ทั้งโจ๊กใส่หมูและไข่ หมี่เหลือง ข้าวมันไก่ น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ หมดลงในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง
ซึ่งประชาชนที่เดินทางมารับอาหารแจกฟรีในครั้งนี้ต่างกล่าวพร้อมรอยยิ้มกันทุกคนว่า รู้สึกดีที่ร้านมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาหาาในมื้อนี้ได้แล้วนั้น ยังทำให้ทุกคนจำกันได้ว่าวันนี้คือวันอะไร อีกด้วย
นายสุรัติ พ่อค้าขายโจ๊ก และกลุ่มเพื่อนๆ กล่าวว่า ปีนี้ตนเองและกลุ่มเพื่อน ได้ทำอาหารที่เคยขายกันอยู่ทุกวันมาแจกให้ประชาชนได้ทานฟรี โดยมีโจ๊กใส่ไข่ 1,000 ชุด บะหมี่แห้ง 500 ชุด และ น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ 100 ชุด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
“เรารวมตัวทำของมาแจกฟรีแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว และจะทำกันตลอดไป เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งปัน และได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมได้บ้าง อย่างน้อยครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย ก็ได้มีโอกาสทานโจ๊กและของต่างๆที่ทำมาแจกฟรีได้แบบอิ่มทั้งครอบครัว เพราะตนกับเพื่อนๆจะไม่จำกัดว่า ในหนึ่งคนนั้นสามารถทานได้แค่ไหน เพราะบางครอบครัวก็มีหลายคน อยากให้ทุกคนในครอบครัวที่มารับของเราไปนั้นได้กินอิ่มกันทั้งบ้านจริงๆ”