ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ"ลุงสุรทิน"ฮีโร่ถ้ำหลวงช่วย13หมูป่า หลังป่วยติดเตียง

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทำคณะหน่วยงานเกี่ยวข้อง รุดเยี่ยมให้กำลังใจ “ลุงสุรทิน” ฮีโร่มือเจาะน้ำบาดาลช่วยทีม 13 หมูป่า พร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้น หลังประสบอุบัติเหตุป่วยติดเตียงนานเกือบ 5 เดือน
วันนี้ (12 ต.ค. 68) นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนาฏฤดี เขื่อนนอุดม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำสิ่งของมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นายสุรทิน ชัยชมภู หรือ “ลุงสุรทิน” หัวหน้าทีมเจาะน้ำบาดาล หนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือทีม 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากเหตุการณ์อันโด่งดังเมื่อปี 2561
โดยปัจจุบัน “ลุงสุรทิน” กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานเกือบ 5 เดือน ภายหลังประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2568 และกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แต่อาการล่าสุดเริ่มดีขึ้น หน้าตายิ้มแย้ม มีจิตใจที่เข้มแข็งสมกับเป็นจิตอาสา และพยายามพูดคุยสนทนาต้อนรับกับผู้ที่มาเยี่ยม หลังจากที่ก่อนหน้านี้พูดไม่ได้มาหลายเดือน โดยมีภรรยา ลูกๆ และครอบครัวให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญมาโดยตลอด ซึ่งทุกคนต่าง หวังให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ลุงกลับมาหายเป็นปกติและ กลับมาใช้ชีวิตได้เช่นเดิมอีกครั้ง
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกระเช้า พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเงินช่วยเหลือ มอบให้แก่นายสุรทินและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ โดยขอให้นายสุรทินมีสุขภาพแข็งแรง หายจากอาการป่วยในเร็ววัน พร้อมระบุว่า แม้ขณะนี้นายสุรทินจะไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาและทำงานได้เหมือนเช่นเคย แต่ความตั้งใจ ความมีจิตอาสา และวีรกรรมคุณงามความดีที่เคยได้สร้างมา จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่กล่าวขานของผู้คนไปอีกนานแสนนาน
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะยังได้เดินเยี่ยมชมเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ลุงสุรทินใช้ในการขุดเจาะน้ำบาดาล ทั้งในการทำงานปกติและใช้ในภารกิจช่วยเหลือทีม 13 หมู่ป่า ที่ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย อีกด้วย
สำหรับ นายสุรทิน ชัยชมภู มีความเชี่ยวชาญในการเจาะน้ำบาดาลมากว่า 30 ปี เป็นนายกสมาคมน้ำบาดาลไทย และได้เข้าร่วมภารกิจถ้ำหลวงฯ ในฐานะจิตอาสา โดยนำอุปกรณ์พร้อมทีมช่างเจาะน้ำบาดาลเข้าปฏิบัติภารกิจรอบพื้นที่ถ้ำหลวง โดยใช้เครื่องเจาะเปิดช่องให้น้ำไหลลงสู่ชั้นใต้ดิน เพื่อลดปริมาณน้ำในถ้ำ จนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง 13 คน ให้รอดชีวิต กลายเป็นข่าวดังระดับโลก ขณะที่นายสุรทินและทีมงานได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงานในฐานะวีรบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังของภารกิจถ้ำหลวงครั้งนั้น